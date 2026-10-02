松本人志プロデュース「DOWNTOWN＋」がNetflixで同時配信！ グローバル展開も
松本人志がプロデュースして制作する新たなコンテンツを、ダウンタウンのコンテンツを有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」と、Netflixの2つのサービスで同時配信することが決定。「DOWNTOWN＋」が他の動画配信サービスと同時に同じコンテンツを配信するのは初。現在、コンテンツを制作中で、年内に配信する予定。Netflixを通じてグローバル展開される。
【写真】松本人志がプロデュースする「DOWNTOWN＋」コンテンツ場面写真
松本人志はこれまで、数々のテレビ番組や映画作品、動画配信サービスのコンテンツで企画・プロデュースを手掛けてきた。その中でも、『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』や『笑ってはいけない』などの番組フォーマットは世界に展開されている。また、2025年11月にサービスを開始した「DOWNTOWN＋」では、「大喜利GRAND PRIX」や「7：3トーク」、「みんなのオトナな話」など、多数のコンテンツを企画・プロデュースしている。
今回、「DOWNTOWN＋」とNetflixで同時配信するコンテンツのタイトル、内容、配信スケジュール等は追って発表される。
松本人志はこれまで、数々のテレビ番組や映画作品、動画配信サービスのコンテンツで企画・プロデュースを手掛けてきた。その中でも、『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』や『笑ってはいけない』などの番組フォーマットは世界に展開されている。また、2025年11月にサービスを開始した「DOWNTOWN＋」では、「大喜利GRAND PRIX」や「7：3トーク」、「みんなのオトナな話」など、多数のコンテンツを企画・プロデュースしている。
今回、「DOWNTOWN＋」とNetflixで同時配信するコンテンツのタイトル、内容、配信スケジュール等は追って発表される。