寺社を参拝した際に、神仏とのご縁の証としていただくことができる『御朱印』。近年の御朱印ブームの影では、授与する側の苦労もあるようです。現役の巫女である漫画家・吉良さゆりさんの作品『みこどもえ 現役巫女が描く世界一地味な巫女マンガ』の抜粋エピソード『巫女さんが教える「御朱印」マナーの話』では、御朱印をいただきにきた迷惑参拝者の実情が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6300のいいねが寄せられました。



【漫画】『巫女さんが教える『御朱印』マナーの話』（全編を読む）

主人公・鳥丸は、とある神社の巫女として奉仕しています。後輩巫女の堀川も御朱印の墨書きを請け負うものの、習字は未経験だったため、鳥丸のスパルタ指導のもと、ずいぶんと上達しました。とはいっても御『朱印』という名前の通り、御朱印の本体は真ん中に押すハンコなのだそうです。そのため、鳥丸はハンコを上からしっかり欠けなく押すことが、もっとも大事だと話します。



御朱印をいただく際には、基本的には参拝後に受けます。御朱印を授与する際には、押印するページをあらかじめ開いておいて、はさんでいる紙などを外してから実際に書いてほしいページを見せるといいそうです。



その後、鳥丸は1人で御朱印の授与所に立つことになります。すると恰幅のよい女性がやってきて「巫女さんだから御朱印書けないと思ったわ」と、イヤミにも受け取れる物言いをしてきました。



すると女性は鳥丸に対して、以前もらった別の寺社の御朱印の文句をいいだします。「ヨボヨボのお爺さんが書いてて字がガタガタでしょ～？」「墨撮る紙に新聞紙なんて最悪」「その前の神社なんてハンコだけ！」といい続ける女性。鳥丸はついに堪忍袋の緒が切れ、「御朱印はお参りの証です！美術コレクションではありません！！」と断言しました。



女性も激昂して「お客に向かって、なんて口の聞き方！？」「ここのクチコミ星1にしてやる！」と反論すると、そこに宮司がやってきます。神職にとっての神様は参拝者ではないこと、それを理解できない『お客様』は来社しなくてよいと告げる宮司。女性は、捨て台詞を吐きながら立ち去っていきました。



宮司は、参拝者に喜んでもらいたいために御朱印に力を入れた結果、『お客様』と思い込む人たちが増えていることにやるせなさを感じているようです。落ち込む鳥丸に、宮司は「良き参拝者様も増えていると信じ、これからも精進して参りましょう」と声をかけるのでした。



読者からは「御朱印はスタンプラリーじゃないのにね」「神職も大変そう」などの声が寄せられています。そこで、作者の吉良さゆりさんに話を聞きました。



その時々に出会う御朱印との御縁を楽しんでほしい

--同作では御朱印にまつわるトラブルが描かれていましたが、こういったトラブルは多いのでしょうか



ほとんどの参拝者様は、素敵な方たちばかりです。ただ、年々御朱印を集める方の母数が増えているので、比例してトラブルも増えている印象です。実際に遭遇したり、話を聞いたりしたものだと、「墨書の内容に文句をつける」「墨書の書き手指名ができない神社で書いてもらえるまでゴネる」「巫女に書いてほしくないとクレーム」「書き置きの御朱印（紙の御朱印）のお渡しのみということで☆1レビューをつけられる」「御朱印の転売」などなど、「自分の思い通りの御朱印を手に入れたい！」という一部の方が、度を越した行動を取ってしまうケースが多く見受けられます。



社寺サイドは「参拝した証として押している印だと考えている」ということを念頭に、神社やお寺でのふるまいを考えていただければ幸いです。その時々に出会う御朱印とのご縁も、ぜひ楽しんでみてください。



また、トラブルとは少し違いますが、最近は華やかな御朱印も数多くあります。そのことに対して「商業主義的だ！」というお声を時たまいただくのですが、純粋に参拝者様たちに喜んでいただきたくて授与している社寺が、ほとんどではないのかなと思っております。



皆様が思うよりも社寺界隈は優しい心でできている、と、胸を張って言える…………ように、ますます精進していきたいです！



--作中で描いた以外で、「これも気をつけてもらえると助かる」といったものはありますか



押印するページをご自身で開き、開いたページには何も乗っていない状態で御朱印帳を出していただけるとほんとーっに助かりますっ！



書き置きの御朱印用に空けていたページに押印してしまった、隣のページに乗っていた他社寺の由緒書きをなくしてしまった、というトラブルはあるあるです。こちらも細心の注意を払っておりますが、皆様にもご協力いただけますと、より確実にしっかりと押印できますので何卒よろしくお願いします。



--『みこどもえ』では、他にはどのようなことが描かれているのでしょうか



参拝者様サイドの神社あるあるから、神社界のニッチな裏話まで幅広く神社小話を描いております。ありがたいことに神社界隈からの評判が上々なのですが（笑）、どんな人が読んでも楽しい漫画に仕上がっているのではないかと自負しております。



とくに働く女性の皆さんには、ぜひ読んでいただきたいです。エピソードのほとんどは実体験の、セミフィクションと言っても過言ではない漫画ですので、令和の神社の実態が知りたい皆様は、ぜひご一読くださいませ！



（海川 まこと／漫画収集家）