夢グループ、映画『バイオハザード』とコラボ「夢は夢でも悪夢です」 前売券に「安い、やす～い！」
石田重廣社長と歌手・保科有里の掛け合いでおなじみの通販会社「夢グループ」が、映画『バイオハザード』（10月9日公開）とコラボレーションした動画が公開された。テレビショッピング風の映像で、2人が映画の見どころやムビチケ前売券（オンライン）を紹介する。
【動画】夢グループ×映画『バイオハザード』コラボ映像
動画では、血まみれの人影や変わり果てた街など、本編の不気味な場面を背景に石田社長と保科が登場。「90分間ノンストップで！とにかく息つく暇もない！」とスリルを売り込む石田社長に、保科は「90分アトラクション感覚でドキドキする映画が見られるなんて楽しみ！すごい！」と、おなじみの合いの手で応じる。
完全新作なので、これまでのシリーズを観ていなくても楽しめる--と説明したところで、社長の口から飛び出したのが「夢は夢でも悪夢です」のひと言。すかさず保科が「映画をご覧になった後、命の保証はありません～!」と畳みかけ、2人の掛け合いはいつものCMのまま、中身だけがホラーという"クセのある"仕上がりになっている。
本作の主人公ブライアンは、特殊な戦闘スキルを持たない医療品の配達人。ラクーンシティで最悪の一夜に巻き込まれる、ごく普通の一般人だ。動画に登場した映画宣伝マンがあらすじを解説し、石田社長が「銃もまともに撃てないビビりの主人公」に触れると、保科は「私もビビりだから一人で見れないかも…」と不安をのぞかせる。友人や恋人、家族を誘い、一緒にスリルを味わう鑑賞スタイルも提案している。
後半には、発売中のムビチケ前売券（オンライン）を紹介。購入して鑑賞すると受け取れる特典「ムビチケデジタルカード」を案内すると、保科が「特典がついているとお値段は高いんじゃないですか社長？」と問いかける。
石田社長は「いやいや、高くは売れません！驚かないでください。前売オンライン券は税込1,700円でのご紹介です！」と価格を発表。保科の「1,700円？安い、やす～い！」という決めぜりふも飛び出し、最後は2人そろって「レッツゴー！レッツゴー！」と映画館での鑑賞を呼びかける。
夢グループは今年2月にも、ゲーム『バイオハザード レクイエム』とコラボレーション。ゲームソフトと「夢ぶら下がり健康器」をセットにした限定商品「恐怖の悪夢セット」が即完売するなど、反響を呼んだ。
映画『バイオハザード』は、サバイバルホラーゲームをもとに、『バーバリアン』『WEAPONS／ウェポンズ』のザック・クレッガー監督が新たに構築した物語。主人公ブライアンをオースティン・エイブラムスが演じる。
【動画】夢グループ×映画『バイオハザード』コラボ映像
動画では、血まみれの人影や変わり果てた街など、本編の不気味な場面を背景に石田社長と保科が登場。「90分間ノンストップで！とにかく息つく暇もない！」とスリルを売り込む石田社長に、保科は「90分アトラクション感覚でドキドキする映画が見られるなんて楽しみ！すごい！」と、おなじみの合いの手で応じる。
本作の主人公ブライアンは、特殊な戦闘スキルを持たない医療品の配達人。ラクーンシティで最悪の一夜に巻き込まれる、ごく普通の一般人だ。動画に登場した映画宣伝マンがあらすじを解説し、石田社長が「銃もまともに撃てないビビりの主人公」に触れると、保科は「私もビビりだから一人で見れないかも…」と不安をのぞかせる。友人や恋人、家族を誘い、一緒にスリルを味わう鑑賞スタイルも提案している。
後半には、発売中のムビチケ前売券（オンライン）を紹介。購入して鑑賞すると受け取れる特典「ムビチケデジタルカード」を案内すると、保科が「特典がついているとお値段は高いんじゃないですか社長？」と問いかける。
石田社長は「いやいや、高くは売れません！驚かないでください。前売オンライン券は税込1,700円でのご紹介です！」と価格を発表。保科の「1,700円？安い、やす～い！」という決めぜりふも飛び出し、最後は2人そろって「レッツゴー！レッツゴー！」と映画館での鑑賞を呼びかける。
夢グループは今年2月にも、ゲーム『バイオハザード レクイエム』とコラボレーション。ゲームソフトと「夢ぶら下がり健康器」をセットにした限定商品「恐怖の悪夢セット」が即完売するなど、反響を呼んだ。
映画『バイオハザード』は、サバイバルホラーゲームをもとに、『バーバリアン』『WEAPONS／ウェポンズ』のザック・クレッガー監督が新たに構築した物語。主人公ブライアンをオースティン・エイブラムスが演じる。