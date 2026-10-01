日本マクドナルドの公式X（旧ツイッター）は1日、同社のキャラクター「ドナルド」が、この日から「ロナルド」になると発表した。

「ドナルド、どーなるの？」との投稿に、「ドナルド・マクドナルド」がベンチに座る写真に画像で「今日からロナルド」と名乗ったもの。

「ドナルド」の名称は、日本独特のもので、海外ではこれまでも「ロナルド」だったため、世界共通となった形に。

また、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を運営する「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」も、この日から新法人名を「公益財団法人 ロナルド・マクドナルド・ハウス・ジャパン」、新ブランド名も「ロナルド・マクドナルド・ハウス」とすると発表。ロゴマークも刷新している。

ネットでは名称変更が大きな話題となっており、「本当に全部ロナルドに変わってるじゃん！！」「え、まじですか！？ドナルドじゃないロナルドなんてドナルドじゃないのよ！」「元からロナルドって呼んでる」「ロナルドは日本人は言いにくそうだなぁ」などの声が上がっている。