「うさぎが原告に？」弁護士が解説する動物の裁判事例と「AIやロボットが権利の主体になる」未来の可能性
YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局」が、「うさぎは裁判を起こせるか？」と題した動画を公開した。動画では、光股知裕弁護士と辻知英弁理士が、動物やAIが裁判の当事者になる可能性について、「アマミノクロウサギ訴訟」の実例を交えて議論している。
冒頭、光股弁護士は「AIやロボットが法律の権利の主体になる」未来がいずれ来ると切り出し、「ドラえもんは自分のおこづかいでどら焼きを買えるのか」とわかりやすい例を挙げて辻弁理士の関心を惹きつけた。人間以外の権利主体について、過去には中世ヨーロッパで「豚が被告になる」事例があったことなどを紹介した。
話題は、日本において動物が原告となった「アマミノクロウサギ訴訟」へ。奄美大島でのゴルフ場開発許可の取り消しを求め、環境保護団体がアマミノクロウサギなどの特別天然記念物を原告に立てた訴訟だ。
「裁判所はそんな訴えを門前払いするのでは？」と疑問を口にする辻弁理士に対し、光股弁護士は「形式を満たしていれば裁判所は受け付ける」と解説。裁判所は「うさぎが原告としてふさわしいか」を真剣に検討した上で、法律上、権利を持てるのは「人（自然人・法人）にしか帰属しない」として訴えを却下したと語った。
それでもなぜ、あえて動物を原告に据えたのか。光股弁護士は「うさぎたちの声を代弁するのは自分たちしかいないからやっている」という環境保護団体の主張を紐解く。裁判自体は却下されたが、世間の注目を集めて世論を味方につけ、最終的にゴルフ場開発は中止されたという。法律の枠組みを利用しつつ、「啓蒙」としての意味合いを持たせた戦略だったと分析した。
動画の後半では、ニュージーランドの「ワンガヌイ川」に法的人格が認められた事例にも言及しつつ、将来的にAIやロボットが「権利の主体」になり得るのかという議論へと展開。法律の解釈と社会の価値観の変化が交差する、知的好奇心をくすぐる内容となっている。
冒頭、光股弁護士は「AIやロボットが法律の権利の主体になる」未来がいずれ来ると切り出し、「ドラえもんは自分のおこづかいでどら焼きを買えるのか」とわかりやすい例を挙げて辻弁理士の関心を惹きつけた。人間以外の権利主体について、過去には中世ヨーロッパで「豚が被告になる」事例があったことなどを紹介した。
話題は、日本において動物が原告となった「アマミノクロウサギ訴訟」へ。奄美大島でのゴルフ場開発許可の取り消しを求め、環境保護団体がアマミノクロウサギなどの特別天然記念物を原告に立てた訴訟だ。
「裁判所はそんな訴えを門前払いするのでは？」と疑問を口にする辻弁理士に対し、光股弁護士は「形式を満たしていれば裁判所は受け付ける」と解説。裁判所は「うさぎが原告としてふさわしいか」を真剣に検討した上で、法律上、権利を持てるのは「人（自然人・法人）にしか帰属しない」として訴えを却下したと語った。
それでもなぜ、あえて動物を原告に据えたのか。光股弁護士は「うさぎたちの声を代弁するのは自分たちしかいないからやっている」という環境保護団体の主張を紐解く。裁判自体は却下されたが、世間の注目を集めて世論を味方につけ、最終的にゴルフ場開発は中止されたという。法律の枠組みを利用しつつ、「啓蒙」としての意味合いを持たせた戦略だったと分析した。
動画の後半では、ニュージーランドの「ワンガヌイ川」に法的人格が認められた事例にも言及しつつ、将来的にAIやロボットが「権利の主体」になり得るのかという議論へと展開。法律の解釈と社会の価値観の変化が交差する、知的好奇心をくすぐる内容となっている。
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