生後9ヶ月のゴールデンレトリバーさんと100分もの散歩をした後、帰宅しようとしたら…。飼い主さんでさえ想定外だった『まさかの行動』が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまうその光景は記事執筆時点で104万回を超えて表示されており、多くの驚きや絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：『100分間のお散歩』をした大型犬→帰宅後『玄関ドアをあけた』結果…想定外だった『まさかの行動』】

100分散歩して帰宅した結果→生後9ヶ月の大型犬が…

Xアカウント『@goldenkoharu』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーさんのとある行動。

この日も、100分を超えるお散歩を嗜まれたという飼い主さんと「こはる」ちゃん。生後9ヶ月、まさに育ち盛りで遊び盛りなこはるちゃんは、飼い主さんとのお散歩が大好きなのだそう。

想定外だった『まさかの行動』が話題

お散歩を終えて、お家に帰ろうとすると…玄関までまだ少し距離がある場所で座り込んでしまったというこはるちゃん。

完全に地面に伏せてしまい『ぜったいにかえりません』『おさんぽ、おしまいにしません』という強い意志表示をされていたのだそう。

2時間近くという決して短くない時間を全力で楽しんだとは思えないほど、体力が有り余っている帰宅拒否モードをみせてくれるのだといいます。

この日に限らず、どれだけ歩いても遊び足りないというフィジカルモンスターっぷりに飼い主さんも嬉しいやら、悲しいやら…。

結局のところ『これからお散歩ですか？』と声を掛けてくれたご近所さんに撫でてもらい、玄関まで誘導してもらうことで何とか帰宅できたと語る飼い主さん。

パワフルすぎるこはるちゃんの行動は多くのユーザーにゴールデンレトリバーのポテンシャルを届けることとなったのでした。

この投稿には「自分、まだやれます！」「やれます、やらせてください」「体力あるんだなぁ」「めっちゃ不満顔ｗ」「大型犬ってすごい…」「朝までコースかな」などのコメントが寄せられています。

天真爛漫なゴールデンレトリバーの女の子

2025年12月24日生まれのこはるちゃんは、天真爛漫で笑顔が素敵な女の子。

フィジカルモンスターとして飼い主さんを驚かせたかと思えば、ボール遊びでは楽をしようとしてみたり…ユーモアでお転婆な行動はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんとたくさん遊び、たくさん食べてたくさん眠る、毎日たくさんの『はじめて』を経験しながら幸せに暮らすこはるちゃんの日常は、ゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@goldenkoharu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。