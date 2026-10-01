「映画『DIGGER／ディガー』は観客を二分すること間違いないしの、野心的な映画だ」。2026年、おそらく最も賛否両論を招く映画が『DIGGER／ディガー』。「あんな連中、クソくらえだ！」と、トム・クルーズが演じるディガー・ロックウェルが毒付く。

トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の最新作『DIGGER／ディガー』が海外で真っ二つの評価を受けるなか、ワーナー・ブラザースが否定的な反応まで堂々と盛り込んだ異例の広告を打ち出した。「自分で決めろ」と観客に判断を委ね、批評家の間で巻き起こる賛否両論を宣伝材料にしている。

米ワーナー・ブラザースは9月29日、で新たなプロモーション映像を公開。「自分で決めろ（Decide for yourself）」とのメッセージを添えた広告は、本作について寄せられた正反対の反応を次々と対比させていく。

Decide for yourself. DIGGER - in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. - Warner Bros. (@warnerbros)

『DIGGER／ディガー』は、海外で最初の感想が解禁された段階から。クルーズの演技や作品の大胆さを絶賛する声がある一方、「不快」「耐え難い」といった厳しい反応も登場。今回の広告では、そうした評価の分断を隠すのではなく、そのまま作品の売りとして提示した。映像には「不快」と「傑作」、「不可解」と「素晴らしい」、「耐え難い」と「見事」といった相反する言葉が並び、「同じ映画。異なる真実」とのコピーが続く。

レビューが本格的に出揃い始めても傾向は変わっていない。米では、本稿執筆時点で批評家スコア52％、140レビューと「Rotten」判定。ただし批評の傾向を見ると、クルーズの演技については比較的高い評価が目立つ。一方で、風刺の押しつけがましさやユーモアの弱さ、作品全体の過剰さを問題視する声も多く、まさしく評価が二極化している。

トム・クルーズ作品として見ても、今回のスコアはかなり低い。2017年の『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』はRotten Tomatoesで15％……、まぁ、こちらは例外的とも言えるが、それ以降のクルーズ出演映画は『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』（2018）、『トップガン マーヴェリック』（2022）、『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』（2023）、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）など、いずれも80％以上を記録していた。『DIGGER／ディガー』は約9年ぶりに、その高評価続きの流れを止める作品となっている。

もっとも、50％前後という数字は、一方的に酷評されているというより、批評家の意見がほぼ真っ二つに割れていることも示している。ワーナーの広告も、否定的な評価を打ち消そうとはしていない。そうではなく、「傑作」と「不快」、「素晴らしい」と「不可解」が同時に存在する作品だと押し出し、評価の二極化を「自分の目で確かめる理由」に変えようとしているのだ。

『DIGGER／ディガー』でクルーズが演じるのは、石油採掘会社のCEOにして大富豪のディガー・ロックウェル。自身の欲深い行動によって地球を滅亡の危機に陥れ、その事態を収拾するため世界を救おうとする男だ。近年のアクションスターとしてのイメージを封印し、薄い白髪とふくよかな体型、濃い南部訛りで別人のような姿を披露している。

米国では2026年10月2日に公開。日本では10月9日（金）より全国公開となり、直前のしている。10月6日にはジャパンプレミアと全国355劇場での先行上映が実施される。

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