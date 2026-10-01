スーパーのレジで起きた、思わず笑顔になってしまうエピソードがSNSで話題を集めている。

【映像】元気すぎる接客（DJ KOO風）

投稿したのは、なちゅ。生きづらい女の子が覚えておきたいことさん（@itacchiku）。スーパーのレジで「Lの袋、1枚ください」と頼んだところ、レジ打ちを担当していた高校生くらいの若い男性スタッフから、まるでDJ KOOのようなテンションで「オーケィ!!!」という威勢の良い返答が返ってきた様子を、Xに投稿した。

投稿主も絶賛の“しごでき店員”

投稿を見た人からは、「袋1枚で店内フェス始まるの好きすぎる」「みんなこのテンションでいいと思う。こっちも『ありがとーう！』って返すし」「可愛いwwwしっかり効果音まで脳内再生されました」「きっとレジ打ちの調子が良くて、ゾーンに入っていたんですね！」「若くて元気があってよろしい。このくらいでいいのよ」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「『オーケィ!!!』と言われた後は、スタッフを萎縮させたくなくて無反応で淡々と会計をしましたが、内心ではあまりの微笑ましさにめちゃくちゃ笑っていました」と語り、「一生懸命仕事をしてるのを見ると、応援したくなりますねー」と話している。

また、スタッフの仕事ぶりについては「返事も軽快でしたが、レジ打ちの速度も軽快でした。しごでき」と、手際の良さも称賛している。（『わたしとニュース』より）