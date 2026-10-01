◇木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス（9/30～10/6、東京・有明）

今季限りで引退を表明している錦織圭選手が10月1日にジャパンオープンの1回戦に臨みます。

5月1日に今シーズン限りでの引退を発表。今大会が現役最後の大会となります。対する相手は世界ランク8位のフランシス・ティアフォー選手(アメリカ)です。今年の全米オープンでベスト4入り。錦織選手は2018年に1度対戦し、勝利しています。

錦織選手は過去に四大大会の全米オープンで、2014年に自己最高の準優勝を果たすと、2016年、2018年にはベスト4入り。2015年には自己最高の世界ランク4位にも上り詰めました。

引退発表後、直近では最後の四大大会となった8月の全米オープンの予選から出場。2試合に勝利し決勝まで勝ち上がりましたが、20歳の坂本怜選手との日本人対決に敗れ、本大会出場となりませんでした。

これまでジャ パン オープンでは2012年と2014年に優勝。自身にとって思い出深い大会で、難敵を相手にどんなプレーをみせるのでしょうか。