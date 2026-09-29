『踊る大捜査線』劇場版過去作を4Kで復活上映 全国5都市で5週連続開催 「室井慎次」2部作も再上映
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の公開を記念し、シリーズの過去作を上映する特別企画“「踊る」シアター”が、10月2日から全国5都市のTOHOシネマズで開催される。劇場版『踊る大捜査線』全4作を4Kデジタルリマスター版で1作ずつ週替わり上映し、最終週には関連作品4作を日替わりで上映する。
【画像】「踊る大捜査線 THE MUSEUM」の展示内容
「踊る大捜査線」は1997年に連続ドラマとして始まり、劇場公開されたスピンオフを含むシリーズ8作品の累計動員数は3863万人、累計興行収入は524億1000万円に上る。2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億5000万円を記録し、22年間という長い間、邦画実写1位の座に君臨し続けた。今回の「踊る」シアターでは、シリーズの歩みを劇場のスクリーンでたどることができる。
会場はTOHOシネマズ新宿、すすきの、名古屋栄、なんば、ららぽーと福岡の5館。鑑賞料金は一般1500円、大学生以下・シニア・障がい者は1000円。サービスデーなど、劇場によって料金が異なる場合がある。
10月2日の開幕日には、TOHOシネマズ新宿で、シリーズのプロデューサー・亀山千広氏と、最新作に明石幸男役で出演する赤ペン瀧川の舞台あいさつも予定されている。
9月18日に公開された最新作『踊る大捜査線 N.E.W.～』は、9月27日までの10日間で観客動員149万人、興行収入21億5000万円を突破。公開2週目の週末観客動員ランキングで1位となり、シリーズの根強い人気を示している。
■「踊る」シアター上映スケジュール
10月2日～8日：『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
10月9日～15日：『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
10月16日～22日 ：『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
10月23日～29日：『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
10月30日～11月5日：『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』の4Kデジタルリマスター版と、『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映
【画像】「踊る大捜査線 THE MUSEUM」の展示内容
「踊る大捜査線」は1997年に連続ドラマとして始まり、劇場公開されたスピンオフを含むシリーズ8作品の累計動員数は3863万人、累計興行収入は524億1000万円に上る。2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億5000万円を記録し、22年間という長い間、邦画実写1位の座に君臨し続けた。今回の「踊る」シアターでは、シリーズの歩みを劇場のスクリーンでたどることができる。
10月2日の開幕日には、TOHOシネマズ新宿で、シリーズのプロデューサー・亀山千広氏と、最新作に明石幸男役で出演する赤ペン瀧川の舞台あいさつも予定されている。
9月18日に公開された最新作『踊る大捜査線 N.E.W.～』は、9月27日までの10日間で観客動員149万人、興行収入21億5000万円を突破。公開2週目の週末観客動員ランキングで1位となり、シリーズの根強い人気を示している。
■「踊る」シアター上映スケジュール
10月2日～8日：『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
10月9日～15日：『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
10月16日～22日 ：『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
10月23日～29日：『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
10月30日～11月5日：『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』の4Kデジタルリマスター版と、『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映