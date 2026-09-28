ウルグアイ戦に途中出場した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　３－１で勝利した先日のウルグアイ代表との国際親善試合で、小競り合いがあった。

　１－１で迎えた後半アディショナルタイム１分、途中出場のFW塩貝健人が決勝ゴールを挙げた直後だった。

　VARがオフサイドの有無をチェックしている間、熱くなっていたウルグアイの重鎮DFホセ・マリア・ヒメネスを塩貝が小突くと、相手も腕を殴打してやり返してきたのだ。

　ここで、仲裁に入ったのが、スペイン語の堪能な久保建英だった。ヒメネスをなだめて、騒ぎを沈静化した。
 
　塩貝は、「（ヒメネスが）熱くなってイエローカードが出てたんで、あの選手を煽れば、ワンチャン、レッド（カード）をもらうかな」と思って挑発したと意図を明かしていたなか、久保は27日の取材で、間に入った理由について、こう説明してくれた。

「逆にこっちの選手がイエロー（カード）もらうのはもったいないんで、あそこで」

「（ヒメネスとは）お互い顔見知りではあるんで、彼もそこまで怒ってるっていう感じでもなかったので。何かあったらもったいないなって感じですね」

　ヒートアップする相手に冷静になだめる姿は頼もしかった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

【画像】塩貝健人がウルグアイ重鎮と揉めたシーン

 