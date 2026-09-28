あまりに武士っぽいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で178万5000回再生を突破し、「拙者座りやめてｗｗｗ」「筋肉もりもりｗ」「腹ちぎれるwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に服を着せた結果→『筋肉ムキムキ』になってしまい…まさかの『武士のような光景』】

武士になった犬

TikTokアカウント「tonochannels」の投稿主さんは、パグの『とん』ちゃん、柴犬×プードルの『ぺっぺこぺー』ちゃんと暮らしています。

ぺっぺこぺーちゃんに、黒い服を着せてみた投稿主さん。すると、なぜか姿が武士のように変身してしまいました。

もともと内股気味なぺっぺこぺーちゃんですが、黒くて体にぴったりした服を着たことで、その姿勢がさらに際立って「上半身ムキムキ」みたいに見えたようです。

しかも、少しサイズが小さかったのか、耳まで服の中に入り込んでしまいました。耳が見えないうえに、黒い服で上半身が強調され、人間っぽさを超えてまるで武士のよう。

普段の可愛らしい姿とのギャップが大きすぎて、思わず笑ってしまいますね。

この投稿には、「いなりおにぎりみたい(笑)」「座り方大好きです」「かっこかわいい！」など、多くのコメントが寄せられています。

仮装を楽しむ2匹

そんな2匹は、普段からさまざまな仮装を楽しんでいるそうです。黒い服で武士のようになったかと思えば、ときにはふわふわの衣装を着て、可愛らしい動物に変身。

さらに、お彼岸には花を付けたスタイルで登場することもあるのだとか。

夏には水着姿になり、写真映え抜群な浮き輪に乗り、プール遊びを楽しむことも。

季節やイベントに合わせて、いろいろな姿を見せてくれる2匹。そのたびに違った魅力を披露してくれる姿が、なんとも微笑ましいですね。

TikTokアカウント「tonochannels」には、他にも2匹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tonochannels」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。