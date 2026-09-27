「近いうちに移籍するかもしれない」日本代表鮮烈デビューの23歳MF、プレミア古豪の“補強候補”として英メディア報道！「まさに必要」「素晴らしい勤勉ぶり」
９月24日に行なわれたキリンチャレンジカップ2026のウルグアイ戦で、日本代表デビューを飾った松木玖琉は11分に先制ゴールをマーク。小さくないインパクトを残した。
この活躍を受けて、英メディア『Football Insider』はプレミアリーグの古豪エバートンの“補強候補”「マツキがサウサンプトンに加入したのは2025年夏だが、エバートンのスカウトが注目を続けるなら、近いうちに再び移籍するかもしれない」と報じている。
「セインツが獲得したとき、彼は『エネルギッシュにボールを奪い、ゴールへの目を持ったMF』と評された。まさにエバートンに必要なところだ。イリマン・エンディアイエがマンチェスター・シティに移籍し、ジャック・グリーリッシュはパートナーを熱望している。その選手となり得るのがマツキだ」
「素晴らしい勤勉ぶりに加え、23歳の彼がゴールの位置を理解しているのは間違いない。直近の代表戦でもそれは明白だ」
日本代表での一撃は、松木のキャリアに新たな局面をもたらすのか。今後に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の衝撃デビュー弾
この活躍を受けて、英メディア『Football Insider』はプレミアリーグの古豪エバートンの“補強候補”「マツキがサウサンプトンに加入したのは2025年夏だが、エバートンのスカウトが注目を続けるなら、近いうちに再び移籍するかもしれない」と報じている。
「素晴らしい勤勉ぶりに加え、23歳の彼がゴールの位置を理解しているのは間違いない。直近の代表戦でもそれは明白だ」
日本代表での一撃は、松木のキャリアに新たな局面をもたらすのか。今後に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の衝撃デビュー弾