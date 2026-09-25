イングランド・プレミアリーグのブライトンを指揮するファビアン・ヒュルツェラー監督が、ＭＦ三笘薫の復帰に慎重な姿勢を示した。

三笘は５月に左太もも裏の重傷を負い、北中米Ｗ杯メンバーに入れなかった。手術、リハビリを経て現在は復帰へ段階を踏んでいる。当初、現地メディアでは、１０月１０日のアウェー・サンダーランド戦になるとの見通しが報じられていた。

しかし、英メディア「アーガス」によると、指揮官は、三笘について「このような怪我の後では、不安のない状態で復帰することが非常に重要だ。一番大切なのは、自分の体を信じられるようになること。だからこそ、彼に時間を与える必要がある」と語った。

その上で同メディアは、９～１０月の国際Ａマッチ期間明けの１０日にサンダーランドの復帰はないとし、「復帰時期については具体的な見通しは立っていない」と伝えた。

日本代表に目を向けると、ブラジルなどと対戦する１１月の活動に間に合わない可能性もある。となれば、来年１～２月のアジアカップ（サウジアラビア）出場にも影響が出てくるだろう。回復状況が気になるところだ。