マシュー・マコノヒー×ウディ・ハレルソン主演の異色コメディ『ブラザーズ』9月23日（水）配信開始！

『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』に主演したマシュー・マコノヒーとウディ・ハレルソンが主演＆製作総指揮を務めるApple TVの新作コメディ『ブラザーズ』が、本日9月23日（水）より世界同時配信開始！

実は実の兄弟？架空の本人役でセルフパロディ

大親友の二人が“架空の本人役”マシュー＆ウディを演じる予測不能で最高にハチャメチャなセルフパロディの異色コメディ。レジェンド二人が確かな演技力で繰り広げるハートフル・コメディだ。

実生活で親友のマシューとウディが本人役でありながらフィクションというユニークな設定が話題。二人の長年の友情を揺るがすのは、「俺たち、実は異父兄弟（実の兄弟）かもしれない…？」というまさかの疑惑。

娘の婚約破談で傷ついたウディが、家族とともにマシューのテキサス牧場を訪れたことから、物語が動き出す。心を癒やすはずだった滞在は、マシューの母親（『ハーパー★ボーイズ』のホランド・テイラー）が発した“兄弟”という一言で一気に大混乱へ…！ ウディが真相を追究する一方、マシューはテキサス州知事への出馬というまったく別の課題に直面する。友情と家族の絆、そしてアイデンティティの危機まで巻き込んだ大騒動の結末から目が離せない。

なお、マシューは『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、対するウディも『スリー・ビルボード』などで同賞に3度ノミネートされているが、予告編のラストでウディがマシューからアカデミー賞のノミネート止まりであることを愛ある形でいじられたりと、実績を重ねてきた二人だからこそ成立する仕掛けが満載だ。長年の親友だからこそ醸し出せるリアルな空気感と圧倒的な演技力、そして先の読めない展開で観る者を魅了する、唯一無二のコメディ作品として期待が高まる。

エミー賞に複数回ノミネートされたリー・アイゼンバーグ（『レッスン in ケミストリー』）がショーランナーを務め、第1話などの監督を担当したのはトレント・オドネル（『New Girl ～ダサかわ女子と三銃士』）。共演は、前述のホランドのほか、ナタリー・マルティネス（『アンダー・ザ・ドーム』）、ブリタニー・イシバシ（『マーベル ランナウェイズ』）など。

友情、家族、そしてアイデンティティの危機に直面した時、ハリウッドのトップスター二人はどう乗り越えるのか？ 長年の絆で結ばれたコンビが織り成す、笑いと波乱に満ちた最高に賑やかな人間模様が楽しめる。

『ブラザーズ』（全8話）はApple TVにて9月23日（水）より世界同時配信開始！ 初日に最初の2話を配信し、その後は毎週水曜日に新エピソードを配信予定。（海外ドラマNAVI）

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