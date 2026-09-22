8月に結婚を報告

日本代表DF板倉滉（ボルシアMG）が9月22日、千葉県内で行われた練習に参加し、女優の川口春奈さんと結婚したことについて初めて言及した。

板倉は8月2日にSNSを通して結婚を発表し、川口さんは第1子を妊娠中。同20日にはオランダ1部アヤックスから古巣のドイツ1部ボルシアMGに復帰することも発表された。4年契約で今季はリーグ4試合に先発出場している。

台風の影響で室内トレーニングとなった前日21日から合流。この日は精力的に身体を動かした。6月に行われた北中米ワールドカップ（W杯）では離脱したMF遠藤航の代役で急遽キャプテンを務めることとなった29歳。ウルグアイ戦（24日／宮城）から再スタートを切る森保ジャパンに欠かせない29歳が公私ともに大黒柱となる。

練習後の取材対応では「嬉しいですね。嬉しいっていうよりは、またより一層責任感というか、頑張らないといけないなと思います」と心境を明かし、ビッグニュースで報じられた点について「ああなるよなとは思っていました。分かっていたことでもありますけど、より一層頑張りながらも、一番大事なものができて、多分サッカーよりプライオリティ的に高いものが出来たっていうところは、自分にとっても非常に大きな節目だと思います」と言及した。

また、川口春奈さんのお腹に赤ちゃんがいることも報告していたなかで、「まだ子供が生まれているわけではないんで、実感みたいなものは無いですけど、しっかり頑張っていきたい。結局そこかなと思います」とコメントを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）