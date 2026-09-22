愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会のバレーボール女子準決勝が21日、小牧市スポーツ公園総合体育館で行われ、世界ランク6位の日本が同28位の韓国を3-0（25-20、25-22、25-16）で撃破。1978年大会以来、48年ぶりの優勝へ王手をかけた。ネット上では、日本側に下された不可解な判定に対して疑問の声が噴出した。

疑問視されたのは日本が1セット先取して迎えた第2セット、19-17の場面だった。韓国イ・ダヒョンが強打を打つと見せかけてフェイント。日本コートへ押し込んだボールに対して、西崎愛菜が床とボールの間に手を差し込んで手の甲でレシーブした。そこからラリーが続き、最後は山田二千華のスパイクが決まった。

ここで韓国側が西崎のレシーブに対してチャレンジ。ビデオ検証の結果、フロアタッチがあったとされ、日本の得点は取り消しに。その直後、日本側もタッチネットがあったとしてチャレンジしたが、こちらは認められなかった。

TBS中継でも流れたスロー映像では、西崎はボールを手の甲に当て、コートの床すれすれでレシーブに成功しているように見えた。レシーブ失敗と下したジャッジに対して、X上には疑問を抱く視聴者からの反響が相次いで寄せられた。

「パンケーキで拾ったの、フロアに落ちてなくない？」

「今のは絶対上がってる」

「テレビに出てる映像フロアタッチしてないけど…」

「えーーー、パンケーキの映像判定、これでフロアタッチなら全部フロアタッチやろ」

「え？バレーのパンケーキ、指先とかならまだしも完全に甲のど真ん中で上がってる」

「えぇ？フロアタッチ無いでしょ」

「なんで？？？めっちゃパンケーキしとるやん、カメラが悪い」

「レシーブできてたよな。基準がわからん」

日本は23年杭州大会に続く2大会連続の決勝進出。金メダルを懸け、同7位の中国と22日に対戦する。



（THE ANSWER編集部）