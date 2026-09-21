冨安がふくらはぎを負傷…代表前に暗雲か

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属する日本代表DF冨安健洋は、9月20日の第5節リース戦で負傷し、日本代表の9月・10月シリーズへの参加が危ぶまれている。

試合後、ピール・セージ監督が「彼はふくらはぎを痛めている」と明かした。

冨安はチームメイトの日本代表MF鎌田大地とともに先発出場した。だが、0－0のまま迎えたハーフタイムに負傷でDFジェフェルソン・レルマと交代になった。

試合後、セージ監督は冨安の状態について「彼はふくらはぎを痛めている。それほど深刻ではないようだが、無理をしてプレーするべき状態ではない」と説明。「選手が『万全の状態ではないから、これ以上はプレーできない』と言うのは良い兆候だと思う。それは誠実さの表れで、私はそういう姿勢を好ましく思う」と、大事に至る前にピッチを離れた冨安の決断を尊重した。

とはいえ、冨安が日本代表の9月、10月シリーズに参加できるかは不透明に。北中米ワールドカップ後、初の代表活動となるだけに、冨安が参加できないとなると、日本代表にとっては痛手となる。近年は負傷に苦しんできただけに、まずは万全の状態に戻したいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）