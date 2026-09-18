フリーマンが離脱中の大谷に送ったメッセージ

【MLB】ドジャース 8ー2 レッズ（日本時間18日・シンシナティ）

大谷翔平投手を欠きながら、ドジャースが17日（日本時間18日）、5年連続となる地区優勝を決めた。試合後にはクラブハウスで恒例のシャンパンファイトを開催。そこでフレディ・フリーマン内野手が大谷に送ったメッセージが、ファンの間で反響を呼んでいる。

フリーマンは、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに対応。負傷者リスト（IL）入りしている大谷へのコメントを求められると、「健康な状態に戻ってくれ。来週、君が必要なんだ」と呼びかけた。

大谷は右上腕二頭筋の炎症のため負傷者リスト（IL）入りしており、遠征には同行せずロサンゼルスで調整を続けている。最短で23日（同24日）のパドレス戦から復帰可能。すでにスイングを再開するなどチーム合流に向けて前進している。またフリーマンも右膝の膝蓋腱炎を抱えており、万全とは言えない状態でシーズン終盤を戦っている。

それでも大谷を思いやった37歳に、ファンは「マジでフレディが大好きだ」「ほんとに人格者よね」「フレディの優しさに泣けてくる」「フリーマンのコメント､最高や」「大谷選手へのメッセージ、気配りが温かい」と感激していた。

大谷はシーズン中盤から満身創痍での出場が続いたが、打者として133試合に出場して打率.279、30本塁打、80打点、OPS.906。今季の投手復帰は断念したが、フリーマンやベッツとともに打線の中心を担う存在だけに、復帰後の活躍にも期待がかかっている。（Full-Count編集部）