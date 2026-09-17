右手中指のマメで負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（24）が、先発復帰することが決まった。16日（日本時間17日）のレッズ戦に先発したブレーク・スネル投手（33）が左股関節の張りを訴え、初回で緊急降板。ポストシーズン（PS）を前に先発陣に不安が生じる中、佐々木が先発ローテーションに戻ってくる。

ドジャースのクラブハウス内はシャンパンファイトに備えてビニールで覆われ、外には大量のシャンパンが用意されていた。しかし地区5連覇を目前にしてレッズに敗戦。さらに先発スネルが緊急降板するアクシデントにも見舞われた。

先発陣の再編を余儀なくされる中、デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「今週末のジャイアンツ戦には投げないと思うが、次の登板は先発になるだろう」と明言。昨季は故障から復帰後に救援で好投し、今回も起用法が注目されていたが、本職の先発として戦列に戻ることになった。

佐々木は試合前にはIL入り後2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者13人に50球を投げて4奪三振。安打性は本塁打を含む4本だった。対戦した捕手フェドゥシアは「凄く良かった。球速は90マイル台半ば（約153キロ）くらい。かなり速く感じた」と証言。スプリットとスライダーも高く評価し「100％に戻っているように見えた」と絶賛した。右手中指には医療用接着剤を使用したが、指揮官は「プレーできる状態にはある」と説明した。

スネルは「レギュラーシーズン中にもう1試合投げたい」と話したが、次回登板は不透明。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ、佐々木がキーマンとなりそうだ。（柳原 直之）