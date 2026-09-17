【MLB】オリオールズ 7ー1 メッツ（日本時間17日・ニューヨーク）

メッツは16日（日本時間17日）、本拠地オリオールズ戦に1-7で敗れた。2回の守備ではスター3人がフライをお見合い。実況は「総額10億ドル（約1561億円）近いメッツの選手たちがいましたが、誰も捕れませんでした！」と、悲しい一幕を伝えた。全米放送で流れた“失態”にファンからは怒りの声があがっている。

2回、オリオールズはクリスチャン・エンカーナシオン＝ストランド内野手が三塁後方への飛球を放った。メッツはフランシスコ・リンドーア（遊撃）、フアン・ソト（左翼）、ボー・ビシェット（三塁）が追いかけたが、最後は全員でお見合い。3人の真ん中に打球がむなしく落ちた。

記録は二塁打で、その後ジャクソンに本塁打を浴びて2点を追加された。この試合は米スポーツ局「ESPN」で全米放送されており、実況のケビン・ブラウン氏は「リンドーア、ビシェット、そしてソト！ 左翼には総額10億ドル近いメッツの選手たちがいましたが、誰も捕れませんでした」と伝えた。

実際、3人の契約総額は12億3200万ドル（約1923億円）。メッツの地元放送局「SNY」もこのプレーを切り取ってX（旧ツイッター）に投稿。ファンからは「総額10億ドルを超える選手たちがあの打球を追って、誰も捕れないなんて」「今季を象徴するようなプレーだ」「このプレーは2026年のメッツを物語っている」「愚かだ」「総額10億ドルの3人組はポップフライすら捕れない」「これを見せられて、どうやって応援しろと言うんだ？」と怒りの声が相次いだ。（Full-Count編集部）