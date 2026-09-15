岡本和真が日本人右バッターの最多本塁打記録を更新　2試合連続となる33号逆転スリーラン

ポストシーズン進出争いが過熱するメジャーリーグ。

ワイルドカードでのポストシーズン進出を狙うブルージェイズは、岡本和真選手が6番サードで先発出場。

前の試合ではレフトスタンド中段に突き刺さる32号ホームラン。

今シーズン日本人選手最多のホームランをマークしました。

その勢いのまま迎えた今日の試合。2点を追う7回の第4打席でした。

高々と上がった打球はまたしてもレフトスタンドへ！

2試合連続の一発は試合をひっくり返す33号逆転スリーランホームラン。

これで去年カブスの鈴木誠也選手がマークした日本人右バッターの最多ホームラン記録を1年目で更新しました。

しかしチームは再び逆転を許し、ポストシーズン進出へ、痛い黒星を喫しています。

負ければ首位陥落となる村上宗隆選手のホワイトソックスは2位ガーディアンズと対戦。

村上選手は自らのバットで勝利に導きたいところでしたが快音響かず3三振。

それでもチームは勝利し、5年ぶりのポストシーズン進出へ首位をキープです。

一方、右上腕の炎症で負傷者リストに入った大谷選手を欠くドジャースは、きょうレッズに勝利し14年連続でのポストシーズン進出が決定。

試合後にはロッカールームで山本由伸投手らがささやかな祝勝会を行いました。

ワールドシリーズ3連覇へ。

大谷選手は最短で日本時間24日、パドレス戦からの復帰を目指します。