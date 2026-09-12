将棋日本シリーズJTプロ公式戦は9月12日、熊本市の「熊本城ホール」で2回戦第4局の千日手指し直し局が行われ、後手の八代弥八段（32）が藤井聡太JT杯覇者（24）を破り、準決勝進出を決めた。藤井JT杯覇者はこの敗戦により、プロ入り後の公式戦通算成績が460勝100敗となり、通算100敗目を喫した。

【映像】藤井JT杯覇者VS八代八段 終局の瞬間

序盤から激しい攻防の末に千日手が成立した前局を経て、初手から1手30秒未満の過酷な秒読み戦となった指し直し局。藤井JT杯覇者の先手番で始まった一戦は、プロ間で深く研究されている「角換わり」の戦型へと進んだ。対局は、先手の藤井JT杯覇者が果敢にリードを奪いに攻め込み、後手の八代八段が強靭な受けで対抗する緊迫した構図に。一瞬のミスも許されない極限状態の中、相手の鋭い猛攻を正確な指し回しで凌ぎ切った八代八段が、終盤で力強く押し返して108手で勝利。対藤井戦5局目にして、見事な公式戦初白星を飾った。

八代八段は、「（千日手局、指し直し局）どちらもやってみようかなと思う作戦で挑めた。いずれも中盤がすごく難しい将棋だったと思うが、自分としては力が出た将棋だったかなと感じている」とコメント。藤井JT杯覇者は「千日手局は非常に激しい展開になって、中盤から終盤にかけて難しいなと思いながら指していた。 結果として千日手になったが、その前後で何か違う手段があったかどうか、非常に気になる所だった。 指し直し局の方は中盤でかなり甘い手を指してしまって、そこからはっきり苦しい展開になってしまった」と総括した。

本局は令和8年熊本地震の被災地を励ます「熊本復興応援対局」として開催され、終局時の総手数に応じ、1手につき1万円が将棋日本シリーズから熊本県へ寄付されるチャリティー企画が実施されていた。午後5時2分に成立した千日手局の102手と、指し直し局での108手にも及ぶ激闘を合わせた総手数は210手に達し、熊本への復興支援として総額210万円の寄付が達成された。

2016年10月1日に四段昇段を果たした藤井JT杯覇者は、来月でプロ入り10年目への突入を目前に控えている。第一線で戦い続けるトップ棋士にとって敗戦は避けられないものだが、約9年間にわたり圧倒的なペースで白星を量産し続けた結果、100敗到達時点でも勝率は驚異の8割超え（0.821）をキープ（未放送のテレビ対局結果を除く）。この「異例の遅さ」での100敗到達は、むしろその底知れない強さと安定感を改めて浮き彫りにする歴史的な記録となった。

なお、強敵を打ち破り自身初のベスト4進出を決めた八代八段は、10月31日に行われる準決勝東海大会で永瀬拓矢九段（33）と対戦する。敗れた藤井JT杯覇者も、最後まで被災地へエールを送る気迫の熱戦を演じ、会場に集まった熊本のファンを大いに沸かせた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）