日本に17年住んだ韓国人が他の国に行くと驚いた理由
韓国人YouTuberのJINが自身のYouTubeチャンネルで「日本に17年住んだ韓国人が他の国に行くと驚いた理由」と題した動画を公開した。日本に17年住み、韓国と日本の文化に慣れ親しんだ同氏が、ベトナムを訪れた際に感じた交通事情や環境、決済事情の違いについて驚きと注意点を交えて語った。
動画の冒頭でJINは、ベトナムの交通事情について言及。「横断歩道が少ない」「信号無視が一般的」と指摘し、道路を渡る際はスピードを緩めずに迫り来るバイクの間を縫って歩く必要があると説明した。また、歩道の真ん中に大きな木があったり、渋滞時にはバイクが乗り上げてきたりする現状に加え、リードなしで犬が座っている光景に「ちょっと怖い」と率直な感想を漏らした。さらに、注意喚起として頻繁にクラクションが鳴らされる現地の習慣を報告。WHOの統計を引用し、ベトナムの交通事故死亡者数が日本の約6.6倍に上るというデータを示しつつ「本当に危ない」と旅行者へ警戒を促している。
続いて、現地の気候や環境面にも触れた。空港に到着した瞬間に「うわ、暑っい」と口にするほど高い湿度に驚いた一方で、雨季の雨はかえって涼しく感じたと振り返る。しかし、PM2.5などの大気汚染については「空気が良くない」と懸念を示し、調査機関のデータを基にハノイのPM2.5濃度がソウルの約2.5倍に達していると具体的な数値を用いて説明した。
さらに、決済事情についても言及。「AMEXは基本できない」と自身の失敗談を交え、ベトナムではVISAかMastercard、または現金の用意が必須だとアドバイスした。また、通貨であるドンの桁数が多いため、価格表示で下位のゼロが省略されるケースがあることや、ファストフード店で突然ドル表記が混在する事態に直面したエピソードも披露し、旅行者に向けて注意を呼びかけた。
JIN氏は、1日2、3000円で十分に飲み食いできる物価の安さや、マッサージのコストパフォーマンスの高さなど、ベトナムならではの魅力も紹介しつつ、事前準備の重要性を強調。他国の文化やインフラの違いを理解し、適切に対策を講じることが安全で快適な旅行につながると動画を締めくくった。
動画の冒頭でJINは、ベトナムの交通事情について言及。「横断歩道が少ない」「信号無視が一般的」と指摘し、道路を渡る際はスピードを緩めずに迫り来るバイクの間を縫って歩く必要があると説明した。また、歩道の真ん中に大きな木があったり、渋滞時にはバイクが乗り上げてきたりする現状に加え、リードなしで犬が座っている光景に「ちょっと怖い」と率直な感想を漏らした。さらに、注意喚起として頻繁にクラクションが鳴らされる現地の習慣を報告。WHOの統計を引用し、ベトナムの交通事故死亡者数が日本の約6.6倍に上るというデータを示しつつ「本当に危ない」と旅行者へ警戒を促している。
続いて、現地の気候や環境面にも触れた。空港に到着した瞬間に「うわ、暑っい」と口にするほど高い湿度に驚いた一方で、雨季の雨はかえって涼しく感じたと振り返る。しかし、PM2.5などの大気汚染については「空気が良くない」と懸念を示し、調査機関のデータを基にハノイのPM2.5濃度がソウルの約2.5倍に達していると具体的な数値を用いて説明した。
さらに、決済事情についても言及。「AMEXは基本できない」と自身の失敗談を交え、ベトナムではVISAかMastercard、または現金の用意が必須だとアドバイスした。また、通貨であるドンの桁数が多いため、価格表示で下位のゼロが省略されるケースがあることや、ファストフード店で突然ドル表記が混在する事態に直面したエピソードも披露し、旅行者に向けて注意を呼びかけた。
JIN氏は、1日2、3000円で十分に飲み食いできる物価の安さや、マッサージのコストパフォーマンスの高さなど、ベトナムならではの魅力も紹介しつつ、事前準備の重要性を強調。他国の文化やインフラの違いを理解し、適切に対策を講じることが安全で快適な旅行につながると動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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