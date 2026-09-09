YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、USJの注目アトラクション「バイオハザード レクイエム ザ・ダイブ」を最速体験し、ネタバレありで徹底レポートした。

今回特に注目したのは、アトラクションに入った瞬間から始まる圧倒的な世界観。

そして恐怖の主役となるのが、リアルすぎるクリーチャーたち。
巨大なシェフゾンビをはじめ、光を弱点とする巨大クリーチャー「ザ・ガール」やリッカーなどが次々と登場する。

最大の恐怖は、その距離感。
ゾンビを避けながら進んだり、扉がなかなか開かない中で背後から迫られたりと、逃げ場のない空間で“ゼロ距離”から襲われる演出が待ち受ける。

単なるびっくり系とは違う、超至近距離でクリーチャーと対峙する恐怖。「どれくらい怖い？」「どんなクリーチャーが出る？」など、体験前に知っておきたい人は、覚悟して動画をチェックしてみてはいかがだろうか

YouTubeの動画内容

00:00

2026年大注目のUSJ「バイオハザード レクイエム」を体験
01:12

待ち列から始まる圧倒的な世界観と作り込み
01:52

生前の習慣を残すゾンビたちと巨大シェフゾンビ
03:17

「ゼロ距離」で迫り来るゾンビと逃げ場のない恐怖
04:33

リッカーの出現パターンと見逃せないポイント

関連記事

【USJ速報】KATEコラボ「18番地の魔女」限定フード全3種を実食ルポ！メニューの詳細を解説

【USJ速報】KATEコラボ「18番地の魔女」限定フード全3種を実食ルポ！メニューの詳細を解説

 【イベント速報】アフター万博もミャクミャクに会える！USJイベントや石見神楽の関西公演など最新情報まとめ

【イベント速報】アフター万博もミャクミャクに会える！USJイベントや石見神楽の関西公演など最新情報まとめ

 【横浜花博速報】GREEN×EXPO 2027の入場券が9/18よりコンビニで販売開始！

【横浜花博速報】GREEN×EXPO 2027の入場券が9/18よりコンビニで販売開始！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ティンカノランド_icon

ティンカノランド

YouTube チャンネル登録者数 1.46万人 1795 本の動画
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。
youtube.com/channel/UCOoIb0fj-pbLbG9CX5LCgqg YouTube