【USJ】絶対見逃せない！ゼロ距離で迫る「バイオハザード レクイエム」の圧倒的恐怖と神演出を最速レポ
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、USJの注目アトラクション「バイオハザード レクイエム ザ・ダイブ」を最速体験し、ネタバレありで徹底レポートした。
今回特に注目したのは、アトラクションに入った瞬間から始まる圧倒的な世界観。
そして恐怖の主役となるのが、リアルすぎるクリーチャーたち。
巨大なシェフゾンビをはじめ、光を弱点とする巨大クリーチャー「ザ・ガール」やリッカーなどが次々と登場する。
最大の恐怖は、その距離感。
ゾンビを避けながら進んだり、扉がなかなか開かない中で背後から迫られたりと、逃げ場のない空間で“ゼロ距離”から襲われる演出が待ち受ける。
単なるびっくり系とは違う、超至近距離でクリーチャーと対峙する恐怖。「どれくらい怖い？」「どんなクリーチャーが出る？」など、体験前に知っておきたい人は、覚悟して動画をチェックしてみてはいかがだろうか
今回特に注目したのは、アトラクションに入った瞬間から始まる圧倒的な世界観。
そして恐怖の主役となるのが、リアルすぎるクリーチャーたち。
巨大なシェフゾンビをはじめ、光を弱点とする巨大クリーチャー「ザ・ガール」やリッカーなどが次々と登場する。
最大の恐怖は、その距離感。
ゾンビを避けながら進んだり、扉がなかなか開かない中で背後から迫られたりと、逃げ場のない空間で“ゼロ距離”から襲われる演出が待ち受ける。
単なるびっくり系とは違う、超至近距離でクリーチャーと対峙する恐怖。「どれくらい怖い？」「どんなクリーチャーが出る？」など、体験前に知っておきたい人は、覚悟して動画をチェックしてみてはいかがだろうか
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