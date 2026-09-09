悶絶必至！脱走するハムスターの赤ちゃんと連れ戻す母の激しい攻防戦に「バックドロップ決める母」と爆笑
YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が「【らりまー赤ちゃん】ママvs赤ちゃん。まだお出かけは許しません！開眼とバックドロップと体重測定（生後11日目）」を公開しました。動画では、ハムスターのらりまーママと、生後11日目を迎えた赤ちゃんたちによる激しい攻防戦が収められています。
すくすくと成長した「白おでぶりん」こと、びちれくん。好奇心旺盛なびちれくんは何度も巣箱からの脱走を試みますが、らりまーママはそれを許しません。大きくなった我が子を口にくわえ、必死に巣箱へと引きずり戻そうとします。しかし、びちれくんも負けじと激しく抵抗し、背中を使って見事な脱出劇を披露。諦めきれないママと、外の世界へ行きたいびちれくんの終わりなき戦いが繰り広げられます。
その後、兄のらり太くんまでもが脱走に参戦し、らりまーママは大わらわ。大きくなった2匹の赤ちゃんを相手に大奮闘する中、ついに「ママ、怒りのバックドロップ！！」が炸裂します。愛情が行き過ぎたのか、我が子にプロレス技を決めるかのように豪快にひっくり返してしまう予想外の展開となりました。
動画の終盤では、薄く目が開いてきた赤ちゃんたちのお触りが解禁され、待望の体重測定が行われました。びちれくんは19.1g、らり太くんは19.6gを記録し、生後17日目のハムスターと同等の重さであることが判明。らりまーママが運搬に苦労し、途中で諦めかけるのも納得の成長ぶりです。やんちゃな赤ちゃんたちに振り回されながらも懸命に子育てをするママの姿は、読者に癒やしと笑顔を届けてくれます。
すくすくと成長した「白おでぶりん」こと、びちれくん。好奇心旺盛なびちれくんは何度も巣箱からの脱走を試みますが、らりまーママはそれを許しません。大きくなった我が子を口にくわえ、必死に巣箱へと引きずり戻そうとします。しかし、びちれくんも負けじと激しく抵抗し、背中を使って見事な脱出劇を披露。諦めきれないママと、外の世界へ行きたいびちれくんの終わりなき戦いが繰り広げられます。
その後、兄のらり太くんまでもが脱走に参戦し、らりまーママは大わらわ。大きくなった2匹の赤ちゃんを相手に大奮闘する中、ついに「ママ、怒りのバックドロップ！！」が炸裂します。愛情が行き過ぎたのか、我が子にプロレス技を決めるかのように豪快にひっくり返してしまう予想外の展開となりました。
動画の終盤では、薄く目が開いてきた赤ちゃんたちのお触りが解禁され、待望の体重測定が行われました。びちれくんは19.1g、らり太くんは19.6gを記録し、生後17日目のハムスターと同等の重さであることが判明。らりまーママが運搬に苦労し、途中で諦めかけるのも納得の成長ぶりです。やんちゃな赤ちゃんたちに振り回されながらも懸命に子育てをするママの姿は、読者に癒やしと笑顔を届けてくれます。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
20匹以上のはむたちとの幸せはむライフ！ 飼育の上では悲しいこと辛いこと悩むことも、沢山あります。 が、このチャンネルでは、ハムスターの個性にフォーカスして楽しく明るく、可愛らしくて面白い一面をお届けしたいと思います。 はむたちから元気をもらって笑顔になれる毎日に！ 連絡先：86starsuki@gmail.com