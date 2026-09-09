◇パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク（2026年9月9日 みずほペイペイD）

日本ハムの柴田獅子投手（20）が「6番・DH」でスタメンに名を連ねた。前日8日のこのカード初戦では4点ビハインドの6回から登板し、2回1安打無失点。自己最速を更新する156キロをマークしていた。

投打二刀流に挑戦中の高卒2年目の若武者。1軍公式戦での打席は、今年の交流戦の6月4日広島戦（マツダ）で「7番・投手」で出場した2打席（左飛、二併）のみ。パ・リーグの試合では打者デビューとなる。

新人だった昨季は投手として4試合出場。今季は打力が急成長し、8月のファーム・リーグの東地区では5本塁打17打点で2冠。出場した全12試合で安打し、月間打率・341を残した。前日の試合後には「（打撃は）いい感じで来ているので、そのまま、自分の力を発揮できるようにしたい」と意気込んでいた。

▼日本ハムのスタメンは以下の通り

1番・中堅 五十幡

2番・左翼 清宮幸

3番・一塁 レイエス

4番・右翼 野村

5番・遊撃 水野

6番・DH 柴田

7番・三塁 有薗

8番・捕手 田宮

9番・二塁 奈良間

投手・達