【UEFAチャンピオンズリーグ】リール 2－3 ベティス（日本時間9月9日／スタッド・ピエール＝モーロワ）

【映像】一瞬消える“プルアウェイ”からのヘディング弾

リールに所属する日本代表FW上田綺世が、新天地で迎えた最初のUEFAチャンピオンズリーグで初ゴールを挙げた。一瞬でマークを外すプルアウェイからのヘディング弾に、ファンから歓喜の声が上がっている。

リールは日本時間9月9日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節でベティスと対戦。上田はワントップとして先発出場すると、12分に早速結果を残した。

相手陣内でボールをつなぐリールは、右サイドから攻撃を展開。ボックス右に侵入したFWイーサン・エンバペが左足に持ち替えると、インスイングのクロスをゴール前へ蹴り込んだ。

これに反応した上田は、DFエクトル・ベジェリンにマークされていた。しかし、元スペイン代表DFがボールに目を移した瞬間、上田はプルアウェイの動きでファーサイドへ。そこへピンポイントのボールが届けられると、最後は頭で押し込んだ。

WOWOWで解説を務めた望月重良氏は「いやー素晴らしい！よくあそこにいましたね。ポケットをとってから大外に行って、オフサイドもない。最初の決定的なチャンスで、それをものにしましたね」と絶賛した。

また、ABEMAのコメント欄やSNSでは「エンバペ弟からのアヤセ！」「くっそかっこえええ」「きたー！！」「アヤセすげーわ」「すぐ結果出すじゃん」「得点王待ったなし」「ゴールを決める一流や」「簡単そうに見えてすげーいい動きだよな」「ポジショニングの鬼」「フリーの作り方がまじで神」といった声が多く見られた。

なお、上田は77分までプレー。チームは激しい撃ち合いの末、56分にエンバペが退場処分となったこともあり、2－3で逆転負けを喫した。それでも、上田にとっては新天地で迎えたCLデビュー戦でいきなり結果を残す、最高のスタートとなった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）