◇ア・リーグ ブルージェイズ-アスレチックス（2026年9月7日 サクラメント）

ブルージェイズは7日（日本時間8日）、敵地でアスレチックスと戦う。現在144戦72勝72敗の勝率5割。ア・リーグ東地区4位ながら、上位3チームがプレーオフに進出する「ワイルドカード」で、この日敗れた3位ガーディアンズに0．5ゲーム差と肉薄している。アスレチックス戦に勝利すれば、再び圏内に浮上。岡本和真内野手（30）は「5番・三塁」で先発出場する。

8月3日（同4日）の今季トレード期限終了時点では、借金7で地区最下位。エース級のガウスマンをカブスに、打線の中軸バーショをアストロズに放出するなど、「売り手球団」となり終戦ムードもただよった。アトキンスGMも「思い描いたシーズンにならなかった」と白旗宣言。今季の浮上に期待しないようなコメントを発した。

だが岡本を中心にナインは奮起。ガウスマンとのトレードで加入した新戦力のベイトマンもレギュラーに定着し、チームを鼓舞している。主力のクレメントも「誰もストレスを感じていない」と士気は高い。

残り18戦。9月1日時点でも地区最下位だったチームの意地が続いているシーズン終盤の戦いに、注目が集まる。