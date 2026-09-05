ヤンキース戦で1回1安打無失点

【MLB】パドレス 3ー2 ヤンキース（日本時間5日・サンディエゴ）

パドレスの松井裕樹投手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたヤンキース戦に2番手として登板し、1回1安打無失点に抑えて11試合連続無失点をマークした。今季44試合目の登板で防御率1.95と無双状態を続け、日本のファンからも驚嘆の声が上がっている。

1-1の6回からマウンドに上がった松井は、先頭のウェルズを中飛に仕留めると、今季36本塁打のライスに中前打を許したものの、続くベリンジャーをカウント2-2からスプリットで空振り三振に斬った。最後はガルシアを初球のスライダーで二飛に打ち取り、またもスコアボードにゼロを並べた。

8月10日（同11日）のブルワーズ戦から続く無失点ロードに、ファンは大絶賛だ。「松井裕樹マジでいいな」「安定した素晴らしいピッチング」「このスライダーがMLBでも通用するのがやっぱすげぇ」「ドジャースのリリーフ陣の防御率見ると、松井裕樹がどれだけ優秀かわかるな」「某LADに欲しい」などと羨望を交えた声も寄せられた。

パドレスはこの日のヤンキース戦にサヨナラ勝利を飾り、ワイルドカード3位の座をキープ。ナ・リーグ西地区首位のドジャースとは10ゲーム離れているが、ポストシーズン進出に望みは十分だ。（Full-Count編集部）