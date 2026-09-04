Dlifeでシルバーウィークに『ダウントン・アビー』シリーズ放送！11本の映画もチャンネル初放送

海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」のシルバーウィーク注目ラインナップをご紹介。『ダウントン・アビー』シーズン4～6が一挙放送となるほか、劇場版映画2本、『ダウントン・アビー』と『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』がチャンネル初放送。さらに、11本のチャンネル初放送映画がまとめて登場する。

Dlife シルバーウィークの注目ラインナップ

『ダウントン・アビー』シーズン4～6

9月21日（月・祝）9：00より放送

★シーズン4（全9話）…9月21日（月・祝）9：00～20：40

★シーズン5（全9話）…9月21日（月・祝）20：40～9月22日（火・祝）18：55

★シーズン6（全9話）…9月22日（火・祝）18：55～9月23日（水・祝）16：55

英国の大邸宅「ダウントン・アビー」を舞台に、貴族と使用人、それぞれの視点から激動の時代を生きる人々の運命を描いた世界的ヒット歴史ドラマ。近代化の波が押し寄せる変革期を背景に、新たな試練と愛、別れが交錯するシーズン4～6（全8話＋特番）をシルバーウィークに一挙放送！

劇場版『ダウントン・アビー』

9月23日（水・祝）17：25よりチャンネル初放送

20世紀初頭、英国ヨークシャーの大邸宅「ダウントン・アビー」を舞台に、ジョージ5世国王とメアリー王妃が一家を訪問することになり、貴族の一家と使用人たちはかつてない大騒動に巻き込まれる。

王室を迎える準備に追われる中、屋敷では思わぬ問題が次々と発生し、今やダウントンを切り盛りする長女メアリーは、引退していた元執事カーソンに助けを求める。華やかな王室の来訪の裏では、使用人たちが自らの誇りをかけて一計を案じる一方、一族を揺るがす財産問題も浮上。さらにバイオレットの親族をめぐる新たな火種も加わり、スキャンダルやロマンス、様々な人間模様が交錯する。伝統を守り続けてきた「ダウントン・アビー」にも時代の変化の波が押し寄せ、一家と使用人たちは大きな転機を迎える。

シーズン6のその後を描く、ファン待望の劇場版。おなじみのキャラクターたちが再び集結し、華やかさとドラマをさらにスケールアップした物語を描く。

劇場版『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』

9月23日（水・祝）19：40よりチャンネル初放送

1928年、英国北東部ダウントン。グランサム伯爵ロバート・クローリーら一家は、亡き三女シビルの夫トムとモード・バグショーの娘ルーシーの結婚を祝う、華やかな宴の日を迎えていた。

そんな中、屋敷の老朽化が進み、修繕費に頭を悩ませていた長女メアリーのもとに、ダウントンを舞台に新作映画を撮影したいという依頼が舞い込む。高額な謝礼もあり、メアリーは撮影を決断。華やかな映画撮影が始まり、屋敷はいつもとは違う活気に包まれていく。一方ロバートは、母バイオレットが南フランスの別荘をモンミライユ侯爵から贈られたと知り、その申し出に隠された事情を確かめるため、家族とともに南仏へ向かうことに。

ダウントンでは映画撮影をめぐる新たな物語が動き出し、南仏では一族にまつわる思いがけない秘密が明らかになる。時代の変化とともに、新たな局面を迎えるダウントン・アビー。映画撮影に沸く屋敷と、美しい南フランスを舞台に、一族と使用人たちの人生が再び大きく動き出す。華やかさとユーモア、そして心温まる人間ドラマが詰まった、シリーズのその後を描く劇場版第2作。

「シルバーウィーク 映画新作11作品」

シルバーウィークは映画三昧！ 9月19日（土）・20日（日）はチャンネル初放送の映画11作品を連続放送でお届け。シルバーウィークの週末は、Dlifeで映画をたっぷり楽しもう！

『イコライザー THE FINAL』『アンチャーテッド』『ライフ』などの話題作から『パニック・ルーム』『エリン・ブロコビッチ』といった名作まで、アクション、サスペンス、ヒューマンドラマなど多彩な作品を11本、すべてチャンネル初放送でお届け。

『パニック・ルーム』…9月19日（土）10：00よりチャンネル初放送

『ソルト』…9月19日（土）12：10よりチャンネル初放送

『ハンコック』…9月19日（土）14：40よりチャンネル初放送

『閉ざされた森』…9月19日（土）17：05よりチャンネル初放送

『イコライザー THE FINAL』…9月19日（土）21：00よりチャンネル初放送

『ブラッドショット』…9月19日（土）23：00よりチャンネル初放送

『エリン・ブロコビッチ』…9月20日（日）11：40よりチャンネル初放送

『ゴーストライダー』…9月20日（日）14：30よりチャンネル初放送

『ボーン・コレクター』…9月20日（日）16：40よりチャンネル初放送

『ライフ』…9月20日（日）19：00よりチャンネル初放送

『アンチャーテッド』…9月20日（日）21：00よりチャンネル初放送







（海外ドラマNAVI）

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