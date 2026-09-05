YouTuberのヒカキンさんが2026年8月29日に公開した動画で、パソコンやカメラなどの仕事道具一式を紹介するとともにその総額を明かした。

あまりの高額に「家、建つね～」

「動画作りに課金しすぎた男の末路」と題した動画でヒカキンさんは、約20年に及ぶYouTuber活動の中で買い揃え、動画編集デスク、撮影部屋、ゲーミングデスクに設置した撮影・編集機材、ゲーム配信用のゲーミングデバイスを中心とした仕事道具を全て紹介すると説明した。なお、デビュー間もない頃から現在に至るまで「仕事道具は今買える一番いいものを買うべし」というポリシーのもと活動してきたおかげで「YouTuberとしてうまくいったと思っています」と語った。

まず動画編集デスクには、224万9800円の「Apple Mac Studio（フルスペック）」×2台をはじめ、最新のiPhone、約60万円のディスプレイ、30万円台のデスクチェアなどが置かれており、合計金額は923万2827円に達した。そこから、約58万円のカメラや約70万円のソファーを備える撮影部屋、125万7701円の「Alienware ゲーミングデスク」に代表される高性能機器を取り揃えたゲーミングデスクも紹介した。

極めつけは、動画データ保存用に使用しているという1台10万円超のポータブルSSDの山。これが100台以上あったために総額が跳ね上がり、仕事道具一式の合計金額は3669万5194円に上った。ヒカキンさんは「家、建つね～」「ヒカキンの人生をかけた仕事デスクは『家』でした（笑）」と、家が建つほどの費用を仕事道具に投じていたことを笑っていた。

コメント欄には「流石人生をYouTubeに捧げた男」「いいもの買ってしっかり結果残してるのかっこいい」「やっぱ金持ちだなぁ」「夢しかない！！」「SSD の多さにビビる」などの声が寄せられている。