前田大然が開幕から3試合連続でスタメン出場

イングランド・プレミアリーグのイプスウィッチに所属のFW前田大然は現地時間9月4日、リーグ第3節のリバプール戦にスタメン出場するもチームは0-2で敗れた。

英公共放送「BBC」では厳しい評価を受けている。

今季に向けスコットランド1部セルティックから移籍した前田はスタメン出場したが、前半9分までにリバプールがFWアレクサンデル・イサクの2ゴールによりリードを奪うと、そのまま勝利した。前田は後半21分に交代で退き、リバプールのMF遠藤航はベンチ入りも出場機会がなかった。

その前田のプレーぶりについて同局の採点では「5点」とされ「存在感がなかった。試合にまったく影響を与えられず、交代させられたのも不思議ではなかった」と厳しい評価を受けた。

昇格組のイプスウィッチは開幕戦でサンダーランドに勝利したものの、マンチェスター・ユナイテッド、リバプールを強豪相手には連敗を喫した。前田にもまだゴールが生まれていないだけに、次節のクリスタルパレス戦で巻き返しを図る。（FOOTBALL ZONE編集部）