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気象台は、5日午前5時10分に、レベル５土砂災害特別警報を屋久島町に発表しました。

【特別警報（土砂災害）】屋久島地方にレベル５土砂災害特別警報を発表しています。土砂災害に最大級の警戒をしてください。

【土砂災害警報（発表中）】
■鹿児島市
●レベル２土砂災害注意報

■鹿屋市
●レベル２土砂災害注意報

■枕崎市
●レベル２土砂災害注意報

■指宿市
●レベル２土砂災害注意報

■西之表市
●レベル４土砂災害危険警報

■垂水市
●レベル２土砂災害注意報

■薩摩川内市
●レベル２土砂災害注意報

■日置市
●レベル２土砂災害注意報

■曽於市
●レベル２土砂災害注意報

■霧島市
●レベル２土砂災害注意報

■南さつま市
●レベル２土砂災害注意報

■志布志市
●レベル２土砂災害注意報

■南九州市
●レベル２土砂災害注意報

■姶良市
●レベル２土砂災害注意報

■三島村
●レベル２土砂災害注意報

■さつま町
●レベル２土砂災害注意報

■大崎町
●レベル２土砂災害注意報

■東串良町
●レベル２土砂災害注意報

■錦江町
●レベル２土砂災害注意報

■南大隅町
●レベル２土砂災害注意報

■肝付町
●レベル２土砂災害注意報

■中種子町
●レベル４土砂災害危険警報

■南種子町
●レベル４土砂災害危険警報

屋久島
●レベル５土砂災害特別警報【発表】