「麻布十番納涼まつり」主催団体が食中毒発生を謝罪 港区が冷やし蟹ラーメンが原因と断定…78人が下痢、腹痛、発熱の症状
東京・港区で8月22、23日に開催された「麻布十番納涼まつり」で食中毒事案が発生したことをめぐり、主催団体の麻布十番商店街振興組合が4日、謝罪した。
【画像】「心より深くお詫び」こめおが発表した謝罪文
麻布十番商店街の公式サイトには【お詫びとご報告】と題した文書が掲載され、「このたび、『麻布十番納涼まつり』におきまして、当商店街加盟店舗「割烹こめを」が提供した『冷やし蟹ラーメン』を原因とした、サルモネラ属菌による食中毒が発生いたしました」と報告。「主催者として、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
またまつり参加店舗には、食材、調理法などのチェックを事前に保健所と行い、開催前には衛生講習会を開催。開催日当日も保健所の方と見回りチェックを行っていたとも説明したが「今回のことを厳粛に受け止め、今後出店店舗への衛生点検と調理マニュアルの再徹底を行い、再発防止に努めて参ります」と伝えた。
「麻布十番納涼まつり」をめぐっては、SNS上でも、来場者が食中毒とみられる被害を訴える投稿が確認されていた。3日には港区が調査結果を公表し、イベントに出店していた「割烹 こめを」が提供した冷やし蟹ラーメンを原因とするサルモネラ属菌による食中毒と断定。食品衛生法に基づき、施設に対して9月3日から9日までの7日間の営業停止命令を行ったと発表した。
食中毒の該当者はイベントに来場した78人で、下痢、腹痛、発熱等の症状が見られたという。このうち3人が入院したが、現在までに退院しているという。
こうした事態を受けて、「割烹こめを」を展開し、まつりで「冷やし蟹ラーメン」を提供していた格闘家のこめおが自身のXを更新し、謝罪。店の営業は当面休止すると明らかにした。
【画像】「心より深くお詫び」こめおが発表した謝罪文
麻布十番商店街の公式サイトには【お詫びとご報告】と題した文書が掲載され、「このたび、『麻布十番納涼まつり』におきまして、当商店街加盟店舗「割烹こめを」が提供した『冷やし蟹ラーメン』を原因とした、サルモネラ属菌による食中毒が発生いたしました」と報告。「主催者として、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「麻布十番納涼まつり」をめぐっては、SNS上でも、来場者が食中毒とみられる被害を訴える投稿が確認されていた。3日には港区が調査結果を公表し、イベントに出店していた「割烹 こめを」が提供した冷やし蟹ラーメンを原因とするサルモネラ属菌による食中毒と断定。食品衛生法に基づき、施設に対して9月3日から9日までの7日間の営業停止命令を行ったと発表した。
食中毒の該当者はイベントに来場した78人で、下痢、腹痛、発熱等の症状が見られたという。このうち3人が入院したが、現在までに退院しているという。
こうした事態を受けて、「割烹こめを」を展開し、まつりで「冷やし蟹ラーメン」を提供していた格闘家のこめおが自身のXを更新し、謝罪。店の営業は当面休止すると明らかにした。