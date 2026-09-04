漫画『メダリスト』しばらく休載発表 制作上の都合でお詫び「試合途中でお待たせしてしまい大変申し訳ありません」
漫画『メダリスト』（作者：つるまいかだ）が、しばらく休載することが発表された。漫画の公式Xにて発表された。制作上の都合による休載となる。
【画像】公開された漫画『メダリスト』休載理由の全文
Xでは「制作上の都合により『メダリスト』はしばらくの間休載となります。掲載をお待ちいただくこととなり、申し訳ありません。編集部もつるまいかださんをサポートしながら、連載再開を目指して準備して参ります！最新情報は、「アフタヌーン」誌およびこちらのアカウントにてお知らせいたします」と報告。
公開された書面では、「いつも『メダリスト』を読んでくださって本当にありがとうございます。制作上の都合によりしばらくの間『メダリスト」を休載させていただくことになりました。本編の試合途中でお待たせしてしまい大変申し訳ありません」とお詫び。
続けtえ「連載再開時からはジュニアグランプリファイナルの決着まで途切れさせることなくベストな形で楽しんでいただけるよう、担当編集さんをはじめ制作チームみんなで協力して作画を進めていきたいと思います！2月に始まる劇場版『メダリスト」の勢いに負けないように漫画側も頑張ります！(とっても楽しみです!!!）恐れ入りますがもうしばらくお待ちいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
2020年より『アフタヌーン』にて連載中で、「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ-賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月～3月にかけて放送。第2期が2026年1月～3月にかけて放送。そして、初の映画化となる劇場版『メダリスト』が2027年2月19日に公開されることが決まっている。
【画像】公開された漫画『メダリスト』休載理由の全文
Xでは「制作上の都合により『メダリスト』はしばらくの間休載となります。掲載をお待ちいただくこととなり、申し訳ありません。編集部もつるまいかださんをサポートしながら、連載再開を目指して準備して参ります！最新情報は、「アフタヌーン」誌およびこちらのアカウントにてお知らせいたします」と報告。
続けtえ「連載再開時からはジュニアグランプリファイナルの決着まで途切れさせることなくベストな形で楽しんでいただけるよう、担当編集さんをはじめ制作チームみんなで協力して作画を進めていきたいと思います！2月に始まる劇場版『メダリスト」の勢いに負けないように漫画側も頑張ります！(とっても楽しみです!!!）恐れ入りますがもうしばらくお待ちいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
2020年より『アフタヌーン』にて連載中で、「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ-賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月～3月にかけて放送。第2期が2026年1月～3月にかけて放送。そして、初の映画化となる劇場版『メダリスト』が2027年2月19日に公開されることが決まっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優