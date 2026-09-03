堂安律のサウジ移籍破談…闘莉王氏が現役時代の中東オファーを回想「５倍の給料。心が揺れた」
サッカー元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「闘莉王ＴＶ」を更新。ドイツ１部Ｅフランクフルトに所属する日本代表ＭＦ堂安律（２８）のサウジアラビア１部アルイテハドへの移籍が決定目前で破談となった件を取り上げた。
闘莉王氏は「（中東のクラブは）そのリーグ自体に（欧州と比較して）魅力がないわけですから。何かで選手を釣らなきゃいけない。やっぱりマネーで来させると。なかなか断れない金額を年俸にしたり移籍金にしたり」「どんどん年を取っていくと、金に目がいくことはあると思う」と一般論を指摘する。
年俸約１７億円とも伝えられた堂安のアルイテハドへの移籍については「俺は全然マル（あり）だと思います。サッカー人生ですし、そんなずっとやっていけるわけじゃない。（現役生活で）金を稼げる時期は限られてると思うし。特に堂安あたりだと、Ｗ杯も何回か出ているし、ある程度、自分としての達成感はあると思う。今度は金に走っていくのも俺は決して悪いことじゃないと思う」と賛成の立場を示した。
闘莉王氏も２００９年シーズン終了後に浦和を退団した際、中東のクラブからもオファーがあったという。「その当時、ものすごく中東からオファーがあった。当時１億円以上はもらっていたと思うけど、その５倍ぐらいの給料を出してくれると。本当に行こうかなって正直、心が揺れましたね。結局（名古屋）グランパスに行くことになったんですけど」と振り返る。
その上で「僕の場合（最大の目標が）初めてのＷ杯（２０１０年南アフリカ大会）だった。レッズを出ざるを得ないとなった時に、（日本代表監督の）岡田（武史）さんに相談したんですね。『できればＷ杯までは俺が常に見られるところでプレーしてくれ』と。グランパスを選んだことが正しい選択だった。念願の初優勝もできたし、ピクシー（ストイコビッチ監督）を男にできた。久米さん（ＧＭ）との出会いもあった。俺からしたら、金以上のものをもらった気がします」と当時を回想した。