『ロッキー・ホラー・ショー』ティム・カリーさんの死因が明らかに
先月末、80歳で亡くなった『ロッキー・ホラー・ショー』のフランクン・フルター役で知られるティム・カリーさんの死因が明らかになった。
【写真】映画『ロッキー・ホラー・ショー』（1975）ティム・カリーさん演じるフランクン・フルター
Peopleによると、ロサンゼルス郡公衆衛生局の文書により、カリーさんの死因は冠動脈疾患であったことが分かった。また、直接的な原因ではないものの、脳卒中と腎臓がんも患っていたという。
トニー賞に3度のノミネートを誇るカリーさんは、現地時間8月25日、ロサンゼルスの自宅にて逝去。長くマネージャーを務め、友人でもあったマーシャ・ハーウィッツが声明で明らかにし、「唯一無二で華やかなキャラクターと、色彩豊かな舞台パフォーマンスで広く知られていましたが、彼を知る者から見る彼のレガシーは、その好奇心と広い視野、寛大で優しい心でした。最後の瞬間までそれらは開かれたままで、期待に満ちていました」と彼を偲んだ。
イギリス出身のカリーさんは、ロンドンで初演されたミュージカル『ロッキー・ホラー・ショー』でブレイクし、映画版でもフランクン・フルター役を続投。1990年にABCで放送されたスティーブン・キング原作の『IT／イット』でペニーワイズを演じたほか、『アニー』（1982）、『レッド・オクトーバーを追え！』（1990）、『ホーム・アローン2』（1992）、 『三銃士』（1993）、『チャーリーズ・エンジェル』（2000）、『最‘新’絶叫計画』（2001）などに出演し、印象を残した。
2012年に重度の脳卒中を経験。左半身に麻痺が残ったことから車いすを使用していたが、リハビリを経て声が回復し、以降は声優としてエンターテイメントの世界に戻っていた。2025年には回顧録『Vagabond（原題）』を出版。同年9月には、映画『ロッキー・ホラー・ピクチャー・ショー』50周年記念上映会に姿を現し、「まだ歩けないから、この変な椅子に座っている。しばらくは歌うことも踊ることもできないと思う。左脚に深刻な問題があるんだ」と語っていた。
【写真】映画『ロッキー・ホラー・ショー』（1975）ティム・カリーさん演じるフランクン・フルター
Peopleによると、ロサンゼルス郡公衆衛生局の文書により、カリーさんの死因は冠動脈疾患であったことが分かった。また、直接的な原因ではないものの、脳卒中と腎臓がんも患っていたという。
トニー賞に3度のノミネートを誇るカリーさんは、現地時間8月25日、ロサンゼルスの自宅にて逝去。長くマネージャーを務め、友人でもあったマーシャ・ハーウィッツが声明で明らかにし、「唯一無二で華やかなキャラクターと、色彩豊かな舞台パフォーマンスで広く知られていましたが、彼を知る者から見る彼のレガシーは、その好奇心と広い視野、寛大で優しい心でした。最後の瞬間までそれらは開かれたままで、期待に満ちていました」と彼を偲んだ。
2012年に重度の脳卒中を経験。左半身に麻痺が残ったことから車いすを使用していたが、リハビリを経て声が回復し、以降は声優としてエンターテイメントの世界に戻っていた。2025年には回顧録『Vagabond（原題）』を出版。同年9月には、映画『ロッキー・ホラー・ピクチャー・ショー』50周年記念上映会に姿を現し、「まだ歩けないから、この変な椅子に座っている。しばらくは歌うことも踊ることもできないと思う。左脚に深刻な問題があるんだ」と語っていた。