大沢たかお「沈黙の艦隊」シリーズ最新作、27年夏配信決定＆特報解禁 玉木宏、上戸彩、津田健次郎ら続投
大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズの最新作、Prime Originalドラマ『沈黙の艦隊 目覚めよ、ニューヨーク』が、2027年夏より240以上の国や地域で世界独占配信されることが決定。玉木宏、上戸彩、中村蒼、津田健次郎、江口洋介ら物語を支えるキャストの続投が明らかになったほか、世界を揺るがす壮大な物語が幕を開ける特報映像が解禁された。
【動画】シリーズ最新作『沈黙の艦隊 目覚めよ、ニューヨーク』特報
本シリーズは、大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化。制作はCREDEUS。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起を、重厚な政治サスペンスとともに描く唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品だ。
シリーズ3作目となる本作は、これまで劇場先行公開を経て配信してきたシリーズとして初めて、Prime Videoだけで届けるドラマ作品となる。舞台をニューヨークに移し、ついに世界を揺るがす壮大な物語が広がっていく。
これまでの物語を彩ってきた〈たつなみ〉艦長・深町洋役の玉木宏、ジャーナリスト・市谷裕美役の上戸彩、〈やまと〉副長・山中栄治役の中村蒼、政治家・大滝淳役の津田健次郎、〈たつなみ〉のソナーマン・南波栄一役のユースケ・サンタマリア、内閣官房長官・曽根崎仁美の夏川結衣、内閣総理大臣・竹上登志雄役の笹野高史、外務大臣・海原渉の江口洋介が続投する。
このたび、壮大な物語の一端が明かされる特報映像が解禁。
独立国〈やまと〉の建国を宣言し、核の抑止力をもって世界平和を実現するという理想を掲げた海江田。本作では、北極海での激闘を経てニューヨーク沖まで到達した原子力潜水艦〈やまと〉の前にアメリカ政府が立ちはだかり、真っ向から対立する。
特報映像では、「この世界には地球を破壊しても余りある核兵器が存在している。ひとたび使われ報復による連鎖が起これば、人類は滅亡する」と海江田がテレビカメラの前で訴える姿が映し出される。〈やまと〉入国を阻む米政府、報道の使命に直面する米マスコミ、〈やまと〉との同盟を決意した日本政府、それを糾弾する世界各国、国際安全保障の現実を問われる国連--それぞれの正義が交錯し、物語は国連総会が開かれるニューヨークを舞台に、巨大な渦となって動き出す。
原作者のかわぐちかいじは「いよいよ、海江田〈やまと〉がニューヨークへ入ります。世界の軍事バランスを崩し、新たなる世界を現出させる力を海江田の中に認めた登場人物たちは、国家を、あるいは世界を背負い、必死に考え、行動し、海江田『やまと』に対峙します。その行動に人間の弱さが持つ悪意や、利己心は微塵もありません。海江田の投げかけた、新たなる世界平和というテーマに、皆が全力で答えを出そうとします。だからこそ、激しく力強いドラマが生まれると、信じました」とコメント。
そして「海江田〈やまと〉と、対峙する人々が共に作り出す人類の未来はどんな形なのか、是非確かめていただきたいと思います」とメッセージを寄せた。
Prime Originalドラマ『沈黙の艦隊 目覚めよ、ニューヨーク』は、Prime Videoにて2027年夏に世界独占配信。
本シリーズは、大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化。制作はCREDEUS。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起を、重厚な政治サスペンスとともに描く唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品だ。
シリーズ3作目となる本作は、これまで劇場先行公開を経て配信してきたシリーズとして初めて、Prime Videoだけで届けるドラマ作品となる。舞台をニューヨークに移し、ついに世界を揺るがす壮大な物語が広がっていく。
これまでの物語を彩ってきた〈たつなみ〉艦長・深町洋役の玉木宏、ジャーナリスト・市谷裕美役の上戸彩、〈やまと〉副長・山中栄治役の中村蒼、政治家・大滝淳役の津田健次郎、〈たつなみ〉のソナーマン・南波栄一役のユースケ・サンタマリア、内閣官房長官・曽根崎仁美の夏川結衣、内閣総理大臣・竹上登志雄役の笹野高史、外務大臣・海原渉の江口洋介が続投する。
このたび、壮大な物語の一端が明かされる特報映像が解禁。
独立国〈やまと〉の建国を宣言し、核の抑止力をもって世界平和を実現するという理想を掲げた海江田。本作では、北極海での激闘を経てニューヨーク沖まで到達した原子力潜水艦〈やまと〉の前にアメリカ政府が立ちはだかり、真っ向から対立する。
特報映像では、「この世界には地球を破壊しても余りある核兵器が存在している。ひとたび使われ報復による連鎖が起これば、人類は滅亡する」と海江田がテレビカメラの前で訴える姿が映し出される。〈やまと〉入国を阻む米政府、報道の使命に直面する米マスコミ、〈やまと〉との同盟を決意した日本政府、それを糾弾する世界各国、国際安全保障の現実を問われる国連--それぞれの正義が交錯し、物語は国連総会が開かれるニューヨークを舞台に、巨大な渦となって動き出す。
原作者のかわぐちかいじは「いよいよ、海江田〈やまと〉がニューヨークへ入ります。世界の軍事バランスを崩し、新たなる世界を現出させる力を海江田の中に認めた登場人物たちは、国家を、あるいは世界を背負い、必死に考え、行動し、海江田『やまと』に対峙します。その行動に人間の弱さが持つ悪意や、利己心は微塵もありません。海江田の投げかけた、新たなる世界平和というテーマに、皆が全力で答えを出そうとします。だからこそ、激しく力強いドラマが生まれると、信じました」とコメント。
そして「海江田〈やまと〉と、対峙する人々が共に作り出す人類の未来はどんな形なのか、是非確かめていただきたいと思います」とメッセージを寄せた。
Prime Originalドラマ『沈黙の艦隊 目覚めよ、ニューヨーク』は、Prime Videoにて2027年夏に世界独占配信。