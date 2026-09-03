9月1日（火）に放送されたnews zeroに本田圭佑選手が出演。今年のサッカー北中米ワールドカップでは、日本代表の試合を解説。かつて出場したワールドカップを戦う後輩たちの姿を、現地で見届けました。

グループステージを1勝2分で史上初となる無敗で突破したものの、決勝トーナメント1回戦ではブラジルに1－2の敗戦。ベスト32で姿を消しました。現地で見た本田選手は、率直に感想を述べました。

「僕は今回のワールドカップもやるべきことは全てやったと、日本代表を見ていて思いました。ただあれだけスムーズに予選を突破しても、いきなりブラジルと当たってしまったということはありますけど、結局ああいう相手を倒さないことには優勝には近づかないわけで。さらに日本代表の層の薄さであったり、けが人がたくさん出たこと。課題は本当にちょっとしたことが、“紙一重の差“が勝敗を分けるんだなと」

世界の頂点に立つためには、全てにおいてレベルアップが必要だという見解。それは選手、環境、指導者など多岐にわたると言います。

「本当に中長期で考えたら、日本代表はもっと選手をヨーロッパに輩出して層を厚くすべき。もっと言えばJリーグが強くならないといけないとか、育成年代の指導者のレベルが上がらないといけない。またはレフェリーのレベルが上がらないといけない。たくさん言えばキリがないんですけど…」

これで日本は5度目の決勝トーナメントですべて1回戦負け。それでも日本代表に携わる人たちは、優勝という目標を下げる必要はないと断言。

「なんか負けてからやっぱり優勝とかじゃなくてベスト8とか。なんかもうちょっとノルマを定めた方がいいんじゃないかとか。いろいろニュースで見ていると、まあ何ていうか『レベルが低いな』と思いながら。いやいや別にノルマとか勝手に定めたらいいけど、目指すところは“優勝”であるべきだというふうに思います。やっていた側の人間からすると、それ以外考えられないので。難しい、可能性が低いというのはわかっている。その可能性に賭けてやるべきだろうっていうふうに今思っているのが僕の優勝に対する考え方ではあります」

ワールドカップを終えて、日本代表は森保一監督の後任が注目される中、本田選手はSNSで「賛否あると思うけど言わせてもらいます。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます」と投稿。

現在は日本代表監督を務めるには日本サッカー協会（JFA）が認定するProライセンスが必要ですが、本田さんはライセンスを取得していません。以前からプロの監督になるために、ライセンスを取得しなければならない現行の制度を否定。多くの人に夢や感動を届けるのを主とするプロサッカーの指導において、ライセンスはひとつの材料に過ぎないと考えています。