川口春奈、高杉真宙は「戦友のような存在」 映画『ママがもうこの世界にいなくても』新映像
俳優の川口春奈が主演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）より、川口と高杉真宙が演じる夫婦の幸せな日々を収めた場面写真4点と、ショートPV「和編」「将一編」が解禁された。
【動画】映画『ママがもうこの世界にいなくても』ショートPV（和編・将一編）
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の企画「結婚式の旅」で紹介され、大きな反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの手記『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（小学館）を映画化したもの。
2018年、青森。当時21歳だった和さんは、ステージIVの大腸がんと診断される。それでも夫・将一さんと生まれてくる子どもへの愛を胸に、過酷な運命に立ち向かい、24歳で亡くなる10日前まで日記をつづり続けた。
映画では、和役を川口、夫の将一役を高杉が演じ、『溺れるナイフ』（2016年）などの山戸結希監督がメガホンを取った。
今回解禁された場面写真には、和と将一が出会い、愛を深めていく日々が収められている。青空と緑が広がるドライブデートで、無邪気に先を歩く和を将一が優しく見つめる姿や、ボウリング場で顔を見合わせて笑い合う様子を捉えた。
このほか、飲食店でテレビ番組の取材を受け、顔を覆いながら照れ笑いを浮かべる和と、それを見守る将一の姿、おそろいのTシャツを着て鍋を囲む2人の何気ない日常も切り取られている。
撮影は、和さんの故郷である青森県で2回に分けて行われた。2人が交際するきっかけとなる重要なデート場面は、青森港を望む「青森ベイプロムナード」で撮影。和さんが日常的に見ていた風景とともに、2人の関係が深まっていく瞬間が描かれる。
劇中で揺るぎない愛情を表現した川口と高杉は、撮影現場でも互いを支えながら役に向き合ったという。
高杉は川口について、「いろんな方向に対する気遣い、熱意、優しさを多く見られたので、『こんな人いるんだ』と思った。人としてすごく尊敬できる部分が多くあって、ご一緒できて素直に良かったなと心の底から思う」と敬意を表した。
川口も「高杉さん自体がまるっと優しさの塊みたいな人。撮影中はいろんな感情になりましたが、決して一人ぼっちにしないで一緒に悩み、戦ってくれた。戦友のような感じで本当に助けられた」と撮影を振り返っている。
同時に公開されたショートPVは、和と将一それぞれの視点で構成。限られた時間の中で互いを思い、共に生きようとする2人の心情が、それぞれのせりふとともに映し出されている。
【動画】映画『ママがもうこの世界にいなくても』ショートPV（和編・将一編）
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の企画「結婚式の旅」で紹介され、大きな反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの手記『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（小学館）を映画化したもの。
映画では、和役を川口、夫の将一役を高杉が演じ、『溺れるナイフ』（2016年）などの山戸結希監督がメガホンを取った。
今回解禁された場面写真には、和と将一が出会い、愛を深めていく日々が収められている。青空と緑が広がるドライブデートで、無邪気に先を歩く和を将一が優しく見つめる姿や、ボウリング場で顔を見合わせて笑い合う様子を捉えた。
このほか、飲食店でテレビ番組の取材を受け、顔を覆いながら照れ笑いを浮かべる和と、それを見守る将一の姿、おそろいのTシャツを着て鍋を囲む2人の何気ない日常も切り取られている。
撮影は、和さんの故郷である青森県で2回に分けて行われた。2人が交際するきっかけとなる重要なデート場面は、青森港を望む「青森ベイプロムナード」で撮影。和さんが日常的に見ていた風景とともに、2人の関係が深まっていく瞬間が描かれる。
劇中で揺るぎない愛情を表現した川口と高杉は、撮影現場でも互いを支えながら役に向き合ったという。
高杉は川口について、「いろんな方向に対する気遣い、熱意、優しさを多く見られたので、『こんな人いるんだ』と思った。人としてすごく尊敬できる部分が多くあって、ご一緒できて素直に良かったなと心の底から思う」と敬意を表した。
川口も「高杉さん自体がまるっと優しさの塊みたいな人。撮影中はいろんな感情になりましたが、決して一人ぼっちにしないで一緒に悩み、戦ってくれた。戦友のような感じで本当に助けられた」と撮影を振り返っている。
同時に公開されたショートPVは、和と将一それぞれの視点で構成。限られた時間の中で互いを思い、共に生きようとする2人の心情が、それぞれのせりふとともに映し出されている。