『君は夏のなか』第10話 “千晴”杢代和人不在の飲み会であるハプニングが発生する
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第10話が今夜放送。千晴（杢代）が不在の飲み会で、あるハプニングが発生する。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第10話 千晴（杢代和人）に寄りかかる渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉（奥）と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第10話あらすじ
千晴がまたどこかへ行ってしまうのではないかと不安を抱える渉。過去に渉を傷つけてしまったことに今も負い目を感じている千晴。複雑な思いを抱えながらも、互いに胸の内を明かせずにいる2人だったが、秋吉（今井柊斗）からのある提案によってその関係性が揺らぎ始める。
そんな中、新見（大下ヒロト）により、渉の二十歳を祝して飲み会が開催される。千晴が不在の飲み会で、とあるハプニングが発生する。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第10話 千晴（杢代和人）に寄りかかる渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉（奥）と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
千晴がまたどこかへ行ってしまうのではないかと不安を抱える渉。過去に渉を傷つけてしまったことに今も負い目を感じている千晴。複雑な思いを抱えながらも、互いに胸の内を明かせずにいる2人だったが、秋吉（今井柊斗）からのある提案によってその関係性が揺らぎ始める。
そんな中、新見（大下ヒロト）により、渉の二十歳を祝して飲み会が開催される。千晴が不在の飲み会で、とあるハプニングが発生する。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。