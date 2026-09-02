球団は「売らない」。だが、その〝帝国〟を築いた足場には今、かつてない視線が注がれている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１日（現地時間）、ドジャースのオーナー、マーク・ウォルター氏（６６）が２０１２年に球団を手にしてから、ＭＬＢ屈指の常勝軍団へ押し上げた軌跡を改めて詳報した。

発端はウォルター氏の事業を巡る連邦捜査だ。ＦＢＩが昨年９月、同氏の携帯電話などを押収したと報じられ、関連する保険会社から同氏の別企業への融資が適切に開示されていたかも調べられている。現時点で起訴は確認されていない。

一方、ウォルター氏側はＮＢＡレイカーズを１２５億ドル（約２兆円）で売却することで合意。チェルシーＦＣの持ち株売却も報じられたため、ドジャース身売り説まで浮上した。

ただ、持ち株会社ＴＷＧグローバルは８月２６日、「ドジャースは売却されておらず、売却手続きも開始されていない」と明確に否定。スタン・カステン球団社長も「売りに出ていない」と断言している。

そのドジャースは、前オーナーのフランク・マコート氏が経営難の末に２０１１年に破産申請。翌１２年、当時スポーツ界ではほぼ無名だった金融業界の実力者ウォルター氏率いるグッゲンハイム・ベースボール・マネジメントが、２１億５０００万ドル（約３４４２億円）という記録的な金額で買収した。

勝負手はそこからだった。１３年にはタイム・ワーナー・ケーブルと２５年総額８３億５０００万ドル（約１兆３３７０億円）の巨額放映権契約を締結。潤沢な収入を補強に還元し、１３年以降は２５年まで１３年連続でポストシーズン進出、地区優勝１２度、リーグ優勝５度、ワールドシリーズ制覇３度。２４、２５年には２５年ぶりとなるＭＬＢ連覇も成し遂げた。

象徴が大谷翔平投手（３２）への１０年総額７億ドル（約１１２１億円）契約だ。スターを集めるだけではなく、勝ち続けることでブランド価値と収益を膨らませ、また戦力へ投じる循環を完成させた。かつて破産した名門は、いまや「ＭＬＢの盟主」と呼んでも異論の少ない存在へ変貌した。

だからこそ、身売り説の行方は単なるオーナー交代の噂では済まない。ＭＬＢの勢力図そのものを塗り替えた〝ウォルター帝国〟が、この先も同じ形で続くのか。その一点に、球界全体の視線が集まっている。