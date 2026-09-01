復帰会見で指揮官やナインには謝罪も…

無断欠席問題で波紋を呼んでいたダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手が8月31日（日本時間9月1日）、負傷者リスト（IL）から復帰し試合前に会見を行った。1億1650万ドル（約186億円）の大型契約を結ぶ主砲は指揮官やナインへ謝罪したものの、ファンへのメッセージを求められるとまさかの謝罪拒否。一連の態度に地元ファンから怒りの声が再噴出している。

地元メディア「フェニックス・スポーツ」や「アリゾナ・スポーツ」が公開した会見動画によると、マルテは欠場理由について「身体が痛くて動けなかった」と明かし、トレイ・ロブロ監督やナインに対して「無断欠席で失望させてしまった。すでに何人かのチームメートに謝罪した」と語った。しかし、ファンへのメッセージがあるかを問われると首を横に振り、口を閉ざしたまま静かに「ノー」と一言だけ返し、謝罪を拒んだ。

反省の姿勢を見せながらもファンへの言葉を拒絶した異例の対応に対し、SNS上の地元ファンは大激怒。怒りと呆れが入り交じるコメントが殺到した。「このどうしようもない赤ん坊にはもううんざり」「なぜ『すみません』が言えない？」「臆病者」「自己中のマヌケ」「彼はチームに無関心だ」「また問題行動になりそうなことを」「消えてくれ」などと批判が寄せられた。

離脱中にはカジノでテーブルゲームに興じる姿が発見されるなどプロ意識を疑われていたマルテ。この日の第1打席では、復帰戦にもかかわらず本拠地チェイス・フィールドのファンから容赦ない大ブーイングが浴びせられた。凡退すると球場が湧き立つなど、ファンとの信頼関係は完全に冷え切っている。（Full-Count編集部）