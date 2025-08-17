ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 入籍を9日後に控えたネイリストが転落死 18年経つも真相は不明なまま 国内の事件・事故 時事ニュース 弁護士JPニュース 入籍を9日後に控えたネイリストが転落死 18年経つも真相は不明なまま 2025年8月17日 9時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18年前、茨城県日立市で入籍を9日後に控えたネイリストが転落死した 司法解剖の結果、死因はひも状のもので首を絞められた窒息死と判明 父親が警察に真相究明を求める上申書を提出したが、真相は不明だという 記事を読む おすすめ記事 『ほん怖 夏の特別編』出口夏希主演で完全新作エピソードが放送決定「首を絞められるという貴重な体験も」【コメントあり】 2025年8月15日 6時0分 男子テニス 右肩痛の錦織が日本代表メンバー入り 添田監督「承知の上。不安に思ってない」９月デビス杯ファイナル予選ドイツ戦 2025年8月13日 12時20分 「女優なんて辞めろ!」松本若菜、枕を濡らした駆け出し時代…宮大工の修業から再確認した緊張感 2025年8月16日 18時0分 板倉滉 8・17ゴーアヘッド・イーグルス戦でアヤックスデビューへ 指揮官が明言 2025年8月16日 11時22分 『奪い愛、真夏』前代未聞の地獄絵図に視聴者衝撃「怪演女優VS怪演女優の闘い」「ここまでぶっとんでると爽快感」 2025年8月16日 11時24分