28号ソロで日本人シーズンHR数10位タイ＆球団新人打点歴代2位タイ

ブルージェイズの岡本和真内野手が8月30日（日本時間31日）、本拠地でのマリナーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。6回に2試合ぶりとなる今季28号ソロを放ち、7-0の快勝に貢献した。この一発により、数々の偉大な記録に名を連ねた。

3点リードで迎えた6回1死走者なしの第3打席。岡本は相手左腕スパイアーが投じた1球を完璧に捉え、打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）の打球をバックスクリーンへ叩き込んだ。更新中の球団新人本塁打記録を自ら伸ばす価値あるアーチとなった。

カナダ放送局「TSN」のデータ部門「StatsCentre」によると、岡本が放った28本目のアーチは、日本出身選手のシーズン本塁打ランキングで2009年の松井秀喜（ヤンキース）に並ぶ歴代10位タイの記録となった。1～5位と8位の計6枠を大谷翔平（ドジャース）が占めるなか、メジャー1年目の30歳が歴史的なスラッガーたちと肩を並べた。

さらにこの28号によって、今季の打点数を「78」に伸ばした。StatsCentreが提示したブルージェイズの球団新人最多打点ランキングにおいて、2011年のJP・アレンシビアに並ぶ2位タイへ浮上。2002年にエリック・ヒンスキーが樹立した球団新人最多記録の84打点まで、わずか「6」打点差と迫っている。

首位ヒンスキーの記録更新（24年ぶりの大記録達成）を目前に捉え、本塁打だけでなく打点でも球団50年史を塗り替えつつある岡本。ブルージェイズは依然として苦しい戦いが続いているが、“ルーキー”の活躍に期待したい。（Full-Count編集部）