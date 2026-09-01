news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NYタイムズスクエアで刺殺事件 2人死傷 容疑者は射殺」についてお伝えします。

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物々しい雰囲気に包まれたアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエア。普段は観光客でにぎわう場所で、何が起きたのでしょうか。当時の映像には…

目撃した人「警察が来たぞ。あの女、別の人を襲ったみたいだ」

サイレンが鳴り響くなか、混乱する人々の様子が。地元警察によると、タイムズスクエアの大通りで女が買い物袋から2本のナイフを取り出し、通行人2人を次々に切りつけたといいます。

さらに別の映像では、ピンク色の服を着た女が両手に持ったナイフを振り回しながら警察官に近づいていきます。

目撃した人「女が2本のナイフを持っていて、警察官が『ナイフを捨てろ』と言っていたんです」

警察官は女にナイフを捨てるよう警告したといいますが…

切りつけた女「何も捨てるつもりはない。お前たちを殺してやる」

“ナイフを振り回して近づいてきたため発砲した”としています。女は病院に搬送されましたが、その後、死亡。また、切りつけられた女性1人が死亡、男性1人がケガをしました。