「布おむつは海水で洗濯!?」8畳の船で2人の子どもを育てる30歳母の生活スタイルに驚きの声 留学ビジネスで生活費を稼ぐ日々
■密着企画「のぞき見！隣のママ」
ABEMAのオリジナルバラエティ『秘密のママ園3』#1が8月30日に放送された。鹿児島・奄美大島で、船上生活を送りながら2人の子どもを育てる30歳のママ、アヤハさんに密着した。
【写真】調理用具がズラリ！生活感あふれる船内の様子
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、1児の母でモデル・タレントの森泉、2児の母でタレントの中川翔子をゲストに迎え、峯岸が番組初のロケへ。鹿児島県奄美大島で、船上生活を送りながら2人の子どもを育てる30歳のママに密着した。
8畳ほどの船内で、36歳の夫、4歳の長女、生後10ヶ月の長男、そして愛犬と暮らすアヤハさん。「赤ちゃんの感覚を大切にしたい」と布おむつを使用し、その洗濯は「海水でつけ置き洗いして、最後は真水で塩抜きをする。洗剤は使わない」という自然派スタイル。一晩海水につけた玄米を炊く「海水玄米おにぎり」や、脂で切れなくなる包丁の代わりに“カッター”でイノシシ肉を調理するなど、都会の常識を覆す野生味あふれる子育てが映し出された。
さらに、生活費を稼ぐため、子どもが親元を離れて自然での暮らしや海上生活を体験する「海族留学」という独自のビジネスを行っているといい、大自然にフィットして生きるたくましいママの姿に、スタジオは驚きの連続となった。
新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
ABEMAのオリジナルバラエティ『秘密のママ園3』#1が8月30日に放送された。鹿児島・奄美大島で、船上生活を送りながら2人の子どもを育てる30歳のママ、アヤハさんに密着した。
【写真】調理用具がズラリ！生活感あふれる船内の様子
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、1児の母でモデル・タレントの森泉、2児の母でタレントの中川翔子をゲストに迎え、峯岸が番組初のロケへ。鹿児島県奄美大島で、船上生活を送りながら2人の子どもを育てる30歳のママに密着した。
さらに、生活費を稼ぐため、子どもが親元を離れて自然での暮らしや海上生活を体験する「海族留学」という独自のビジネスを行っているといい、大自然にフィットして生きるたくましいママの姿に、スタジオは驚きの連続となった。
新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。