「こんなシャワータイムは見られんぞ」 テレ朝お天気お姉さん27歳の投稿にネット絶賛「リラックスした姿が最高」
お天気キャスターの今井春花が1日までにInstagramを更新。ロケ終わりのオフショットを動画で披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回投稿したのは、茨城県小美玉市でのロケ後に撮影した動画。映像には、蓮根の収穫体験で全身に付いた泥を、外で洗い流される今井の姿が収められている。T.M.Revolutionの楽曲「HOT LIMIT」に合わせて動き、最後にはカメラへ向かってポーズを決め、「あ、こんなもんです。ありがとうございます」とおどけた様子で締めくくり、ロケ後ならではの自然体な一面をのぞかせた。
この投稿にファンからは「リラックスした姿最高」「こんなシャワータイムは見られんぞ」「最後のオチまで最高！」「無邪気ですなぁ」などのコメントが寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回投稿したのは、茨城県小美玉市でのロケ後に撮影した動画。映像には、蓮根の収穫体験で全身に付いた泥を、外で洗い流される今井の姿が収められている。T.M.Revolutionの楽曲「HOT LIMIT」に合わせて動き、最後にはカメラへ向かってポーズを決め、「あ、こんなもんです。ありがとうございます」とおどけた様子で締めくくり、ロケ後ならではの自然体な一面をのぞかせた。
この投稿にファンからは「リラックスした姿最高」「こんなシャワータイムは見られんぞ」「最後のオチまで最高！」「無邪気ですなぁ」などのコメントが寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）