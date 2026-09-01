HBO Max、日本でPrime Videoにてサブスクリプション提供開始決定 ─ 2プランで10月1日より

動画配信サービス「HBO Max」が、2026年10月1日（木）より日本のPrime Video内で提供開始となることがわかった。月額1,000円（税込）のスタンダードと、4K UHDに対応する月額1,400円（税込）のプレミアムという2プランが用意される。

Amazonとワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）のパートナーシップ契約により実現した。HBO MaxはPrime Video内の追加サブスクリプションとして提供され、プライム会員でなくても契約可能。別のアプリをダウンロードする必要はなく、作品の検索や視聴、請求管理、解約までPrime Video内で完結する。

スタンダードプランは最大1080p（HD）画質、同時視聴は最大2台。プレミアムプランは4K UHD画質に対応し、最大4台で同時視聴できる。

サービス開始時には、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」「ランタンズ」「THE LAST OF US」「ゲーム・オブ・スローンズ」「セックス・アンド・ザ・シティ」「ユーフォリア/EUPHORIA」など、HBOオリジナルシリーズの全シーズンを配信予定。「ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室」「スチュアート★宇宙救出失敗の法則」といったMax Originals、「フレンズ」「ビッグバン★セオリー」などのワーナー・ブラザース作品もラインナップされる。

映画では『ワン・バトル・アフター・アナザー』『バービー』のほか、『ハリー・ポッター』『ロード・オブ・ザ・リング』コレクション、DC作品などが視聴可能となる。具体的な配信作品は今後追加・変更される可能性がある。

さらに、HBOの新ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」も2026年クリスマスに配信予定。J・K・ローリングの原作小説をシーズンごとに再映像化する長期シリーズで、では日本での配信先が明らかになっていなかったが、今回、Prime Video内のHBO Maxで視聴できることが正式に示された。

日本では2024年9月、U-NEXTとWBDの独占パートナーシップにより、動画配信サービス「Max」が。U-NEXTの月額プラン会員は追加料金なしでMax作品を視聴できる形が取られてきた。今回の発表はU-NEXTでの提供の今後には触れていないが、Prime Videoを通じてHBO Maxを追加契約できる新たな選択肢が加わることになる。

Prime Video内のHBO Maxは2026年10月1日（木）提供開始。スタンダードは月額1,000円、プレミアムは月額1,400円（いずれも税込）。